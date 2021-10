Verloren hat Hans-Peter Lehmann in seinem Leben wohl nicht viel. Am 9. April 1990 gewann er die Bürgermeisterwahl in Mühlhausen-Ehingen. Der 62-Jährige wurde danach ganze drei Mal wiedergewählt. 31 Jahre lang stand er an der Spitze der Hegauer Doppelgemeinde. Im Sommer 2021 war Schluss, Lehmann wechselte ein Jahr vor Ablauf seiner vierten Amtszeit in den Unruhestand. Und dort hat es ihn dann doch getroffen. Der neue Ehrenbürger von Mühlhausen-Ehingen erlitt jüngst eine Niederlage, die ihn noch lange wurmen wird. Denn er hat sie sich selbst zuzuschreiben, schließlich sind Wettschulden Ehrenschulden.

Bei der zweiten Runde beim Lauf-Gaumenschmaus aus dem Rathaus ging es vorwärts: Ehrenbürger Hans-Peter Lehmann und Diana Bader. | Bild: Ida Merk

Flotte Schuhe und schnelle Schritte waren gefragt: Hans-Peter Lehmann gegen Diana Bader. Was war passiert? Bei der Verabschiedung von Lehmann wurde auch eine pikante Wette öffentlich. Der Altbürgermeister habe laut seinen Mitarbeitern gewettet, dass er rückwärts schneller laufen werde als seine Sekretärin Bader.

Wenn Muhammad Ali früher in den Ring gestiegen ist, bekamen die Kämpfe klangvolle Namen wie „Rumble in the Jungle“ (Donnern im Dschungel) oder „Thrilla in Manila“ (Nervenkitzel in Manila). Das Wettrennen zwischen den beiden Athleten Lehmann und Bader wird wohl auch in Mühlhausen-Ehingen in die Analen eingehen. Namen wie „Die Laufschau im Hegau“, „Das Wettlaufbrummen am Quaken-Brunnen“ oder „Die Sportwelt schaute unter‘s Herbstfestzelt“ machen in Mühlhausen-Ehingen seitdem die Runde. Auch Bürgermeister Patrick Stärk war sich der Bedeutung des Laufes bewusst: „Der TV Ehingen und der SV Mühlhausen mögen es mir verzeihen, aber das ist das größte Sportereignis bei uns in der Gemeinde“, sagte er.

Hans-Peter Lehmann kündigte an, für das Rennen fleißig zu trainieren. Geholfen hatte es trotzdem nichts: Der neue Ehrenbürger ging gegen Wirbelwind Diana Bader baden. Das Sportliche war natürlich Nebensache, aber Hans-Peter Lehmann hat abermals bewiesen, dass er ein Ehrenmann ist, der zu seinem Wort steht. Am Ende hatten alle Beteiligten und zahlreichen Zuschauer vor dem Bauhof in Ehingen einen Riesenspaß und darauf kommt es an: Gut gespielt, HP, aber Du warst dennoch chancenlos.