Eine sich von einem fahrenden Lastwagen lösende Eisplatte hat laut Polizei am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn A81 bei Engen geführt. Ein 32-jähriger Autofahrer sei in seinem lilafarbenen Fahrzeug der chinesischen Marke Aiways auf der A81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau in Richtung Singen unterwegs gewesen, als sich beim Überholen eine Eisplatte vom Planenauflieger des Lasters gelöst habe und auf die Motorhaube des überholenden Autos krachte. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Verkehr Baustellen auf A81 im Jahr 2023: Wo Stau droht und wo sogar eine Anschlussstelle gesperrt wird Das könnte Sie auch interessieren

Der Lastwagenfahrer dürfte den Vorfall laut Polizei gar nicht bemerkt haben. Er habe seine Fahrt fortgesetzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sattelzug machen können. Hinweise an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Telefon (0 77 33) 99 60-0.