Mühlhausen-Ehingen vor 3 Stunden

Dank einer Spende: Neue Kuschelecke für die Kleinen im Haus am Mühlbach

Kuschelige Kissen, Decken und Tücher sollen künftig im Schulkindergarten im Haus am Mühlbach für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen. Geplant war das Projekt schon länger. Der Lions-Club Radolfzell-Singen hat nun mit einer Spende von 3000 Euro dafür gesorgt, dass die Kuschelecke schon bald fertig ist. Auch ein weiteres Projekt soll in dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mithilfe des Geldes in Angriff genommen werden.