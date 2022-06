Wunschtermine sind passé, aber wenigstens bekommen Kinder in Mühlhausen-Ehingen noch einen Kita-Platz. Warum die Lage dort nicht so dramatisch ist wie in anderen Gemeinden und warum mehr Räume künftig nicht reichen

In vielen Gemeinden kommen die Kapazitäten der Kindergärten an ihre Grenzen. „Auch wir spüren den Belegungsdruck“, so Bürgermeister Patrick Stärk in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Eltern seien teilweise unzufrieden mit dem