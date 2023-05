Der CDU-Ortsverband Mühlhausen-Ehingen hat sich auf seiner Hauptversammlung klare Ziele für die kommenden Jahre gesetzt und den Vorstand im Amt bestätigt. In den Räumlichkeiten des Gasthaus Mägdeberg in Mühlhausen traf sich der Ortsverband zur Hauptversammlung, zu welcher ein großer Teil der Mitglieder erschien. Nach einer Begrüßung durch den Ortsvorsitzenden Philipp Martin ging es bereits in die Aussprache der vergangenen Amtsperiode sowie anschließend direkt in die Neuwahlen des Vorstandes. Bei der Aussprache standen die Veranstaltungen der vergangenen Jahre im Vordergrund – allen voran das Treffen mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, welches im Bürgerhaus Ehingen mehr als 50 Interessierte anzog und ein voller Erfolg war. Auch wurde in den Rechenschaftsberichten deutlich, dass der Ortsverband finanziell gut für die nächsten Jahre gerüstet ist, wie Schatzmeister Alfons Giner darstellte.

Blickt man in die Zukunft, so sprach der alte und neue Ortsvorsitzende Martin von zwei großen Themen, welche den Ortsverband beschäftigen: einerseits müssen neue und vor allem jüngere Mitglieder gewonnen werden, des Weiteren stehen im Jahr 2024 wichtige Kommunalwahlen an, die gut vorbereitet werden müssen und bei welchen die CDU erfolgreich abschneiden und Bürgerinnen und Bürger überzeugen möchte. Als Sitzungsleiter fungierte Bürgermeister Patrick Stärk. Er zog ein Resümee seiner bisherigen Amtszeit und vergaß nicht, auf die Bedeutung der anstehenden Kommunalwahlen für die Doppelgemeinde hinzuweisen.

Bei den anschließenden Wahlen zur Vorstandschaft gab es keine Überraschungen – Philipp Martin, Vize Tassilo Deuer und Schatzmeister Alfons Giner wurden ebenso im Amt bestätigt, wie die Beisitzer Monika Dietrich und Werner Schellhammer. Neu hinzu kam Stärks Amtsvorgänger Hans-Peter Lehmann, der mittlerweile auch im CDU-Kreisvorstand aktiv ist und als langjähriger Bürgermeister wertvolle kommunalpolitische Expertise einbringt.