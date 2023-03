Mühlhausen-Ehingen vor 3 Stunden

Berauscht in Kontrolle gerauscht: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Auch mitten in der Nacht kontrolliert die Polizei, genauer um 2.30 Uhr in Mühlhausen-Ehingen. Einem Dacia-Fahrer wird das zum Verhängnis, denn er sitzt mit 1,8 Promille am Steuer.