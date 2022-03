Die Bauarbeiten sind schon in vollem Gange: Auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche soll eine neue Filiale im Gewerbegebiet Hohenkräher Brühl bis Ende 2022 entstehen

Mühlhausen-Ehingen bekommt einen neuen Lebensmittelmarkt. Und die Bauarbeiten in Mühlhausen befinden sich bereits in vollem Gange. Bis zum Ende 2022 wird Aldi Süd eine neue Filiale am Ortseingang eröffnen. Dies bestätigte Aldi-Pressereferentin