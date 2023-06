Während der Berufsverkehr durch den Schlatter Kreisel außerhalb des Gewerbegebiets Mühlhausen-Ehingens fließt, sind die Arbeiten dort schon längst im Gange. Pascal Klamt von der Firma Gartendesign Bodensee ist bereits seit halb sieben bei der Arbeit. Denn aus dem bislang eher eintönigen Kreisverkehr soll ein pflegeleichter Hingucker werden, meint Klamt, dessen Firma von der Doppelgemeinde mit dieser Aufgabe beauftragt wurde. Wie dieser Hingucker aussehen soll, sei schnell klar gewesen: „Wir sollten aufnehmen, was es hier so gibt und das widerspiegeln“, sagt der selbstständige Landschaftsgärtner.

Der ganze Hegau auf einem kleinen Kreisel

Was unsere Gegend ausmacht, scheine ebenfalls deutlich zu sein: Bodensee, Hegauberge und Obstanbau. Dargestellt werden soll der Bodensee auf dem Kreisverkehr durch blaue Beete, erklärt Klamt. Gleichzeitig tut er damit auch Gutes für Bienen: „Für die kleinen Tiere möchte ich keinen Kreisverkehr mit Bienenhotel, sondern etwas, das für die Bienen auch Sinn ergibt“, erzählt der Gärtner.

Ein weiteres großes Thema in der Region sei die Apfelsaftproduktion, meint er: „Deshalb wird der Kreisverkehr ebenfalls mit vier Zieräpfeln geschmückt, um das Thema der Obstproduktion aufzunehmen.“ Natürlich hätte man hierfür auch Weinreben nehmen können, allerdings seien diese bei Weitem nicht so unkompliziert, weiß der Landschaftsgärtner. „Der Kreisverkehr soll zwar ein Hingucker sein, aber eben auch pflegeleicht“, sagt er. Der dritte große Punkt, der die Region ausmache, seien die Hegauberge. „Wenn es dann fertig ist, werden auch diese hier dargestellt“, erzählt Klamt von seinem Plan.

Regionale Rohstoffe sind den Landschaftsgestalter wichtig

Klamt sei kein Freund davon, seine Pflanzen im Internet zu bestellen, lieber arbeite er mit regionalen Partnern zusammen. „Man kann flexibel zusammenarbeiten, es ist viel persönlicher und man hat einen Ansprechpartner“, erläutert er die Vorteile. Für den Schlatter Kreisel habe er mit der Baumschule Kern aus Bodman-Ludwigshafen zusammengearbeitet. Nachdem Klamt seine Ideen vorstellte, sei es an die gemeinsame Planung gegangen, berichtet er. „Es ist persönlich und regional, wie auch der Kreisverkehr“, betont Klamt.

Noch bis zum 9. Juni werden immer wieder Gartenarbeiten auf dem Kreisverkehr durchgeführt, teilte Bürgermeister Patrick Stärk in der Gemeinderatssitzung mit. Die Arbeiten werden nicht durchgängig stattfinden, sondern auf vier Tage in diesem Zeitraum verteilt werden, so der Bürgermeister. Um die Sicherheit des Landschaftsgestalters zu gewährleisten, wurden Pylonen aufgestellt. Diese sollen den Verkehr allerdings nicht beeinträchtigen, verspricht Stärk.