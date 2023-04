Die in Salzburg lebende Autorin Anna Maria Stadler arbeitet in verschiedenen Kunstformen an den Nahtstellen von Literatur, bildender Kunst und Kunsttheorie. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erzählzeit ohne Grenzen“ las sie nun aus ihrem Debütroman „Maremma“ im Gasthaus Mägdeberg in Mühlhausen. Die Maremma ist ein idyllisches Gebiet in der südlichen Toskana, wo eine Gruppe junger Erwachsener in dem Roman einige Tage auf einem Campingplatz verbringt.

Sie kennen sich seit ihrer Kindheit, jeder der Gruppe führt inzwischen aber sein eigenes Leben. Unterschiedlich waren sie schon immer, und auch wenn sie sich mehr und mehr voneinander entfernen, verbringen sie wie jeden Sommer ein paar Tage gemeinsam. Sie liegen am Strand, essen zusammen zu Abend oder wagen sich auf Expeditionen in den Wald. Erinnerungen an frühere Geschehnisse kommen auf, das Zusammensein fällt immer schwerer, das zwischenmenschliche Miteinander beginnt zu bröckeln. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die sie an den anderen der Gruppe stören.

Die eigentliche Idylle in der Maremma stellt sich für sie als trügerisch heraus. Dazu zieht ein Unwetter auf und verursacht überall im Süden Waldbrände. Wird dort nicht weiterhin Kohle abgebaut, fragt die Ich-Erzählerin. Die Brände weiten sich aus, Regenmassen stürzen herab und verwandeln den Campingplatz in eine Wildnis. Alles scheint sich zu verändern. Die Dinge geraten nach und nach in Bewegung, die Angst vor einer ungewissen Bedrohung schwingt mit.

Mit feinem Gespür für Situationen beobachtet Stadler die Veränderungen im Verhalten der Gruppe und in der Natur, sie beschreibt Farben, Gerüche und Stimmungen. In ruhiger Sprache zeichnet sie von Anfang an ein atmosphärisches Stimmungsbild einer Welt, die sich in einem beunruhigenden Wandel befindet. Anna Maria Stadler studierte Bildhauerei, Kulturwissenschaft und Germanistik. Mit „Maremma“ schrieb sie ihren ersten Roman, er stand 2022 auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis.