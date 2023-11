Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Mühlhausen und Ehingen verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 52-jähriger Radler auf der Winkelstraße/Riedweg von Ehingen in Richtung Mühlhausen.

Kurz vor dem Ortseingang Mühlhausen touchierte ein entgegenkommender Mercedes Vito eines 67-Jährigen die seitliche Fahrradtasche am Rad des 52-Jährigen.

Infolge dessen stürzte der Mann in eine angrenzende Wiese und verletzte sich. Er musste zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Vito entstand durch den Zusammenstoß Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.