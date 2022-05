Als versierter Laienhistoriker hat Helmut Fluck aus Mühlhausen zu vielen Themen die Geschichte der Doppelgemeinde wieder aufleben lassen. Edwin Häufle aus Ehingen hält als leidenschaftlicher Fotograf auch die Gegenwart im Bild fest. Um die Idee des Hegau-Geschichtsvereins umzusetzen, Gebäude und Örtlichkeiten gestern und heute zu dokumentieren, gingen beide gemeinsam ans Werk. Mit zehn alten Fotografien aus dem Gemeindearchiv und zufällig entdeckten 9x12-Negativen zu Beginn suchten Fluck und Häufle nach weiteren Bildern in ihren Archiven. Die Auswahl ist jetzt in einer Ausstellung in der Sparkasse in Mühlhausen zu sehen.

Hühnerfarm statt Haus am Mühlebach

Die Ansichten belegen die Entwicklung der Gemeinde und wecken bei den Besuchern der Eröffnung Erinnerungen. Wo heute das Haus am Mühlebach steht, war 1958 eine Hühnerfarm, einem Foto des Ehinger Rathauses aus den 70er Jahren steht ein Neubau gegenüber. Helmut Fluck schaut auch hinter die Fassaden und ging auf einzelne Bilder ein. Als Kenner der Ortsgeschichte bezog er die jeweilige Zeit mit ein und berichtete über die Veränderungen und Nutzungen der Gebäude. Und auch über die sozialen Verhältnisse, denn wie Fluck weiß: „Im ehemaligen Gasthaus ‚Zum Frieden‘ mussten die Hungerleider ihren Cent abgeben, danach bekamen sie aber einen Moscht.“

Wie Edwin Häufle berichtete, haben er und Fluck 40 Bilder ausgewählt, darunter auch Luftaufnahmen auf Postkarten gedruckt, die er für die Präsentation digital bearbeitet hat. Häufle stellte auch Einzelbilder zu einem Panorama zusammen und fotografiert auch mit Drohne. Die Ausstellung zeigt als ältestes Bild eine Luftaufnahme von Ehingen im Jahr 1930. Das aktuellste Foto ist eine Drohnenaufnahme, die Edwin Häufle vom Solarpark in Mühlhausen machte.

„Jede Gemeinde entwickelt sich weiter“, hob Bürgermeister Patrick Stärk hervor, dass die Ausstellung die Vergangenheit und die Erinnerungen bewahre und ein Stück weit identitätsstiftend sei. Gerade in heutiger Zeit stelle das einen bleibenden Wert auch für nachfolgende Generationen dar.