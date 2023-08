Man sah es den Mädchen und Jungen an. Nach einem Streifzug ins Mittelalter waren sie geschafft, aber glücklich. Als Ritter und auch Burgfräulein haben sie auf der Ruine des Mägdebergs Hufeisen durch die Luft geworfen, ihr Reittalent getestet und mit Schwämmen voll Wasser einen Brand gelöscht. Das Ferienprogramm der Freunde des Mägdebergs bot den Kindern Erlebnisse der besonderen Art.

Nach der Burgbesteigung und kraftzehrenden Kampfspielen ging es zurück zum Lagerplatz auf der Lichtung auf halber Höhe. Dort warteten zur Stärkung schon die brutzelnden Grillwürste. So einfach konnten sich die Burgbewohner damals nicht an den gedeckten Tisch setzen. Um einen Wildsaubraten zu servieren, musste der Speer das davonrennende Tier auch treffen. Wie schwierig das ist, konnten die Teilnehmer zum Abschluss beim Wildsau-Stechen ausprobieren. Die Sau stand jedoch friedlich auf dem Weg, und sie war aus Holz. Kerstin Schlegel holte ihre Tochter Florentine ab und sprach ein Lob an die Organisatoren aus: „Die Kinder kommen gern hierher, man merkt, dass die Leute es mit Engagement und Liebe machen.“

Die Freunde des Mägdebergs können in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern. „Mit Manfred Schellhammer als Initiator haben wir den Mägdeberg den Menschen wieder mehr ins Bewusstsein gebracht“, freut sich Alt-Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, der seit der Gründung im Vorstand ist. Wie auch Margret Schamberger, die allen tatkräftigen Mitgliedern und Helfern für ihren Einsatz lobt. „Wir sind froh und dankbar, dass so vieles möglich geworden ist“, nennt sie neben Pflege und Bepflanzung die Torsanierung am Eingang zur Burg.

Als neues Projekt steht die Reaktivierung der Ursula-Quelle auf dem Plan. Laut Legende soll Ursula mit 1000 Jungfrauen auf dem Weg nach Rom auf dem Mägdeberg Halt gemacht haben, als eine Quelle aus dem Boden sprudelte. Bisher verschüttet, soll sie freigelegt und das Wasser in einen Trog beim Hofgut Mägdeberg geleitet werden.