Die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen wächst und mit ihr die Anzahl der Kinder. Mit zwei Anbauten wurde der Kindergarten St. Martin in Ehingen schon vergrößert, nach den Sommerferien wird als Übergangslösung eine fünfte Gruppe in der Turnhalle eröffnet.

Mit den Worten: „Wir werden immer größer“ begrüßte Leiterin Ingrid Hornstein die jetzigen, ehemaligen und zukünftigen Kinder, ihre Eltern und Angehörigen beim Sommerfest, das in diesem Jahr gleichzeitig mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wurde.

Fünfte Gruppe wird den Bedarf decken

Die Liedzeile „Wir feiern ein Fest für Klein und Groß, bei uns da ist was los“ stand für Bau- und Sanierungsarbeiten im Kindergarten und für diesen fröhlichen Nachmittag. Vor zwei Jahren wurde der erste Anbau mit renovierten Räumen vorgestellt, der zweite Anbau mit zweitem Krippenraum konnte im Spätherbst 2018 bezogen werden. Mit der fünften Gruppe in der Turnhalle ist der Bedarf gedeckt, alle angemeldeten Kinder der Gemeinde haben einen Platz.

Ingrid Hornstein bezog sich auf das Ammenmärchen vom Storch, der die Kinder bringt. Störche gibt es auch in der Gemeinde und auf ihre Frage, wie viele die Kinder gesehen hatten, kamen 30 Störche zusammen. An Bürgermeister Hans-Peter Lehmann gerichtet, ließ sie aber offen, was es für die Gemeinde bedeute, sollte sich das Märchen bewahrheiten.

Bürgermeister dankt den Erzieherinnen

„Kinder sind unsere Zukunft“, sieht Lehmann die Gemeinde gut aufgestellt. Er hob aber hervor, dass es schon eine besondere Herausforderung sei, für alle Kinder in den Kindergärten St. Ursula in Mühlhausen und St. Martin in Ehingen einen Platz zu schaffen. Sein Dank galt den Erzieherinnen, die fünf Jahre Um- und Anbau und Sanierungen im Ehinger Kindergarten ertragen haben, und dem Gemeinderat, der die Notwendigkeit der Maßnahmen erkannt hat.

Derzeit besuchen 70 Kinder den Kindergarten St. Martin, sie werden von zehn Erzieherinnen betreut. Wie Lehmann mitteilte, betrugen die Gesamtkosten des zweiten Anbaus 850 000 Euro, darin enthalten sind 420 000 Euro Zuschüsse.