von SK

Vermutlich durch die Glut einer nicht ganz ausgetretenen Zigarettenkippe sind laut Polizei am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr mehrere aufeinander gestapelte Holzblöcke eines zersägten Baumes auf einem Grundstück in der Straße "Bei der Mauer" in Mühlhausen-Ehingen in Brand geraten.

Die Flammen, die einen Sachschaden von rund 1000 Euro anrichteten, konnten von einem Nachbarn, dessen Frau den Brand entdeckt hatte, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher erstickt werden.

Durch das Feuer wurde die Fassade eines Wohngebäudes verrußt und eine Metallregenrinne in Mitleidenschaft gezogen.