Gewerbetreibende und Bürger profitieren in Mühlhausen-Ehingen von Verkehrsanbindung und Infrastruktur

Eine positive Entwicklung kann das Industriegebiet „Im Kai“ in Mühlhausen Ehingen weiterhin bestätigen. Die angesiedelten Firmen sind überwiegend zufrieden und ein paar Sahnestückchen sind noch zu haben. Ein wesentlicher Vorteil ist sicher die Lage. Schnell sich die Autobahnen in Richtung Schweiz, Stuttgart und zum Bodensee erreicht. Für produzierende Firmen ein großer Vorteil.

Über 40 Betriebe, meist Spezialisten, haben sich in Mühlhausen Ehingen angesiedelt. Die Gemeinde hat inzwischen rund 3900 Einwohner und ist bestrebt, auch für die notwendige Infrastruktur zu sorgen. Es sind nicht immer Kommunikation und Verkehrswesen, obwohl die Gemeinde nicht nur in puncto Verkehrslage für Gewerbetreibende punkten kann. Auch Privatpersonen können von der guten Anbindung, auch mit öffentlichen Vekehrsmitteln, wie dem halbstündlich verkehrenden Seehas, profitieren. Nach langem Warten wurden im vergangenen Jahr die Bauarbeiten an den Bahnsteigen abgeschlossen und der barrierefreie Zugang in den Zug ist nun möglich, was besonders auch für ältere Menschen eine Verbesserung der Lebensqualität darstellt. Zur modernen Infrastruktur zählen auch Kindergärten und Schulen, Wohnraum und bebaubare Grundstücke. Die Doppelgemeinde mit einer Gemarkungsfläche von 1781 Hektar kann auch hier einiges bieten. Bürgermeister und Gemeinderat stehen für attraktive Kindergärten und eine Grundschule ein. Hier wird kräftig investiert um den Bedarf laufend zu ermitteln und zu decken. Und in den letzten Jahren konnten immer wieder Baugebiete erschlossen werden. Wirtschaftlich ist das Gewerbe auch ein wesentlicher Faktor im Haushalt der Gemeinde. Im Vergleich zu den guten Jahren 2016 und 2017 aber leicht rückläufig.

Einen nicht unwesentlichen Teil zur wirtschaftlichen Entwicklung trägt auch die Mitgliedschaft der Gemeinde im Regionalen Wirtschaftsförderverein Hegau mit Sitz Engen bei.

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann ist besonders stolz über die Entwicklung des Gewerbegebietes „Im Kai“. Immer wieder versucht er darauf zu achten, dass die Firmen, die sich ansiedeln wollen auch Arbeits- und wenn möglich, Ausbildungsplätze bieten.

Auch Großmärkte wie „Netto“ und „dm“ siedeln hier. Zu den Spezialisten gehören Firmen wie S+K Anlagentechnik, ein Anbieter von kundenorientierten Dienstleistungen der Automatisierungstechnik, des Energiemanagements und von IT-Lösungen. In der Nachbarschaft gesellt sich die Dreherei Deuer. Als sogenannte Lohndreherei stellt die Firma Teile für namhafte Firmen im Umland her. Die Werkstoffe reichen von Kunststoff über Eisen und Aluminium bis hin zu Buntmetallen wie Messing und Kupfer. Die Bearbeitungsgänge umfassen drehen, bohren, fräsen und schleifen.

Die Blechnerei Jung und die Tiefbaufirma Gaupp gehören ebenfalls in das Industriegebiet und zeigen die Vielfallt auf. Dazu gehören auch soziale Einrichtungen, wie die Firma Krüger. Sicher etwas ungewöhnlich bietet die Pflegefirma seit 2009 hier im Gewerbegebiet auch eine Tagespflege an. Beschläge für jede Art von Türen und Fenstern, aus Edelstahl oder Aluminium stellt die Firma BBS her. Sie setzt seit Firmengründung auf verlässliche, professionelle Technik.

Über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt, ist die Süßmostkelterei Wilhelm Auer. Seit 1875 werden hier Obstsäfte hoher Qualität hergestellt. Tradition und Innovation hat sich das Unternehmen auf die Fahne geschrieben. „Einer für alle – alle für einen“. Dieses Prinzip der Genossenschaft wurde wieder lebendig. Nach dem Großbrand von 2015 wurde wieder gebaut und eröffnet. Das Agrartechnikzentrum bietet dem Berufslandwirt alles, was er für eine erfolgreiche Feldbestellung benötigt.

Fakten

Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren vom überwiegend landwirtschaftlich geprägten Ort zu einer Wohngemeinde entwickelt, in der aber auch das Handwerk und mittelständische Gewerbebetriebe ihren festen Platz haben. Der Ort verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit allen erforderlichen Nahversorgungseinrichtungen. Durch den halbstündlich verkehrenden Seehas ist auch für Privatpersonen eine gute Verkehrsanbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleistet. Gewerbeflächen bietet die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen in verkehrsgeografisch äußerst günstiger Lage an. Es besteht direkte Verbindung zur Autobahn Stuttgart-Zürich (A81) und auch ein Gleisanschluss ( Offenburg-Konstanz-Stuttgart-Zürich) ist möglich. Ansprechpartner ist Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, Telefon (0¦77¦33)¦50¦05¦0, Mail bm@muehlhausen-ehingen.de

Weitere Informationen zur Gemeinde finden Interessierte im Internet unter:

http://www.muehlhausen-ehingen.de