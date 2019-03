von SK

Klaus Peter Minge, Vorsitzender des Seniorenarbeitskreises, konnte zu dieser Veranstaltung im „Hüsli“ in Ehingen viele interessierte Gäste und Bürgermeister Hans-Peter Lehmann begrüßen. Ein besonderes Willkommen galt dem Referenten, Olaf Zwieschkowski vom Amt für Gesundheit und Versorgung des Landratsamtes Konstanz in Radolfzell.

Wo erhalten Pflegebedürftige und pflegende Angehörige Informationen und Unterstützung? Wann besteht beispielsweise ein Anspruch auf Pflegezeit oder Familienpflegezeit? Welche Pflegegrade und welche Leistungen der Pflegeversicherung und Hilfe zur Pflege gibt es? Das Thema Pflegebedürftigkeit trifft viele Menschen unvorbereitet. Neben den oftmals tragischen Aspekten und umfangreichen strukturellen Änderungen der bisher gewohnten Abläufe innerhalb der Familien, sind Betroffene häufig mit vielfältigen Hilfsangeboten und einer komplexen Pflegegesetzgebung konfrontiert. Die Pflegebedürftigkeit wurde neu definiert. Fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen. Fünf Pflegegrade, die die individuelle Pflegebedürftigkeit besser berücksichtigt. Pflegegrade statt Pflegestufen = ambulant vor stationär.

Olaf Zwieschkowski erläuterte die Berechnung des Pflegebedürftigen Otto Krämer. "Herr Krämer", betonte Zwieschkowski, "ist eine fiktive Person die für dieses Beispiel verwendet wurde. Der Medizinische Dienst hat an seinem Krankheitsbild das neue Begutachtungsverfahren der Pflegeversicherung angewendet. Die Pflegegrade orientieren sich nicht mehr am Zeitaufwand, sondern am Grad der Selbstständigkeit. Anhand sechs verschiedener Module versuchen sie, den Grad der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen zu ermitteln", so der Referent. "Vor der Änderung wäre Otto Krämer nach einer Begutachtung durch den MDK in eine der drei Pflegestufen eingeordnet worden. Nachdem der MDK die Pflegebedürftigkeit von Otto Krämer festgelegt hat, er wurde mit 31,25 Punkte in den Pflegegrad 2 eingestuft. Aufgrund dieser Einstufung und Berechnung wurden von den Zuhörern im Hüsli viele Fragen an den Referenten gerichtet", erklärte Zwieschkowsk.

"Wir waren beeindruckt von dem Zuspruch, den diese Veranstaltung bei den Gästen aus Mühlhausen-Ehingen und Umgebung erfahren hat, die auch nach dem Referat die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen, was ausgiebig genutzt wurde", sagte Klaus-Peter Minge. Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte er sich bei Olaf Zwieschkowski für sein Referat.