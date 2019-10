von Peter Rosa

Der Verein Freunde des Mägdebergs ist für die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen ein doppelter Gewinn: Neben der Pflege des Mägdebergs bereichert der Verein auch mit dem Flötenquartett L‘Arte dei Flauti das Kulturgeschehen im Ort. Zum vierten Mal spielte das Flötenquartett zugunsten des Vereins und bot den Zuhörern in der voll besetzten Josef Kapelle ein musikalisches Glanzlicht.

„L‘Arte dei Flauti“ bedeutet „Die Kunst der Flöten“ und kann gleichzeitig für die Kunst der vier Ensemblemitglieder stehen. Die drei studierten Musikerinnen Delia Melanie Varga (Querflöte und Piccoloflöte), Astrid Heider (Alt-Querflöte), Caroline Riesle (Querflöte) und Bertold Graf, der neben seinem Beruf als Arzt seit Jahren als Soloflötist Mitglied des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen ist, beeindrucken als versiertes und aufeinander eingestimmtes Quartett. Ihr virtuoses Spiel ließ den großen Tonumfang dieses Instrumentes vom hohen C bis zu den tiefen Basstönen erklingen.

Das zeigte L‘Arte dei Flauti mit einer Auswahl an Musikstücken aus vier Jahrhunderten. Sei es mit dem Canon von Johann Pachelbel aus dem 17. Jahrhundert oder Bela Bartoks Ungarischen Stücken aus der Zeit der klassischen Moderne. Zu den Höhepunkten des Konzerts zählten auch zwei Adagio von Mozart und Brahms‘ Allegretto aus der dritten Sinfonie. Die Mitglieder bewiesen ihr souveränes Spiel in jeder Tonlage und Intonation. Sei es einfühlsam getragen oder in rasanten Läufen, in denen die Finger mit Tempo fast schwebend über die Klappen schnellten.

Nach dem Applaus und zwei erklatschten Zugaben konnte Vorsitzender Manfred Schellhammer eine gute Botschaft verkünden: Die Baumaßnahmen zur Instandsetzung des Eingangstors könnten im Frühjahr beginnen. Ein Zuschuss vom Landesdenkmalamt über 50 Prozent der Baukosten sei sicher, die verbleibende Summe müsse frei finanziert werden. Wie Schellhammer mitteilte, laufen über die Restfinanzierung Gespräche mit Familie Douglas als Eigentümer des Mägdebergs.