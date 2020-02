Der Jugendtreff Bömmle ist erwachsen geworden: Nach durchlebten Höhen und Tiefen bestehe der Jugendtreff seit 18 Jahren, und das in bester Gemeinschaft. Das betonte Bürgermeister Hans-Peter Lehmann bei der Mitgliederversammlung und lobte: „Das Bömmle ist ein Vorzeigemodell, ich bin stolz auf den Jugendtreff.“ Vor der Gründung sei die Frage gewesen: Wer leitet den Jugendtreff? Traut man sich, eine offene Form, fast autonom wie hier, zu wählen? „Es hat sich bewährt“, galt sein Dank dem Vorstandsteam. Nun fehlen nur noch einige junge Nutzer.

Von Premieren und einem Weihnachtshock, der zur Tradition geworden ist

Das vergangene Jahr sei tipptopp gelaufen, ließ Vorsitzender Sebastian Beck in seinem Rückblick die Aktivitäten Revue passieren. Zu den jährlichen Partys hatte der Jugendtreff zum ersten Mal mit der Quakenzunft an Fasnacht ein kleines Fest veranstaltet und eine Schnitzeljagd für Kinder durchs Dorf organisiert. Mit den Kandidaten der Freien Wähler und der CDU Ehingen gab es 2019 eine politische Woche. Und zur Tradition geworden ist der Weihnachtshock, der Treffpunkt für das ganze Dorf geworden ist. Kassier Christoph Kattau vermeldete einen Überschuss von rund 2500 Euro, der für neue Investitionen eingesetzt werden soll.

Mühlhausen-Ehingen Volles Programm in der Doppelgemeinde Mühlhausen-Ehingen Das könnte Sie auch interessieren

Doch bei aller Freude: Es fehlen die 15- bis 18-Jährigen

Über so viel Positives freute sich Alfons Giner, der als Vertreter des Gemeinderats das Bömmle seit Beginn begleitet. Es sei ein schönes Miteinander mit Akzeptanz. Wie schon Bürgermeister Lehmann wies er aber auf Lücken in der Altersstruktur hin: „Es fehlen die 15- bis 18-Jährigen. Ohne die kann der Jugendtreff schnell veraltern. Hängt euch dahinter“, riet Giner. Geöffnet ist der Treff freitags von 19 bis 0 Uhr und sonntags von 19 bis 22 Uhr. Alfons Giner hatte auch einen ganz praktischen Tipp: „Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wer die Müllkübel an die Straße bringt?“ Anschließend stellte er Werner Kern von der Feuerwehr vor, die im Nebengebäude untergebracht ist.

Mühlhausen-Ehingen Ehrenamt und Solidarität: Mühlhausen-Ehingen ehrt langjährige Gemeinderäte Das könnte Sie auch interessieren

In den neuen Vorstand gewählt wurden: Vorsitzender Simon Wiedenmaier, Vize-Vorsitzender Sebastian Beck, Kassier Christoph Kattau, Schriftführer Philipp Veser.