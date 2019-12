Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest teilen und miteinander eine besinnliche Stunde erleben – dafür sprachen die voll besetzten Bankreihen beim Adventskonzert der Musikapelle Ehingen in der St. Stephanskirche in Ehingen. Der Altarraum bot ein beeindruckendes Bild, der Platz reichte so eben für die Musiker aus, davor platzierten sich die Sänger des Kirchenchors und des Männergesangvereins Mühlhausen-Ehingen.

Von fröhlichen Melodien bis zu konzertanter Blasmusik

Kein Laut war zu hören, als der Kirchenchor Ehingen mit „Tollite Hostias“ und „Machet die Tore weit“ das Konzert stimmungsvoll eröffnete. Mit der Auswahl der Literatur spannten die Dirigenten Florian Dold (Musikkapelle und Kirchenchor) und Wilfried Heiser (Männergesangverein) einen musikalischen Bogen, der die Zuhörer mit fröhlichen Melodien bis zu konzertanter Blasmusik auf abwechslungsreiche Weise auf das Weihnachtsfest einstimmte.

Rhythmisch schwungvoll klang „African Noel“, gesungen vom Männergesangverein, vielstimmig durch die Kirche, einfühlsam getragen dagegen das Lied „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Die drei Musikgruppen beenden gemeinsam das Konzert

Gut besetzt in allen Registern erfüllte die Musikkapelle klangvoll das Kirchenschiff und bewies sich als harmonisch aufeinander eingestimmtes Orchester. Sanft und getragen die Variation „Nimrod“ aus den Enigma-Variationen von Edgar Elgar, geradezu bombastisch hallte das temporeiche „Tangled Medley“ mit wechselnder Melodieführung und steigender Dynamik durch die Kirchenmauern. Mit dem Lied „Macht hoch die Tür“ als gemeinsamer Vortrag beider Chöre und der Musikkapelle fand das Konzert einen stimmungsvollen Ausklang.

Nach dem Konzert war noch nicht Schluss

In ihren Gedanken zum Advent hatte Vera Kuolt von der Liebe als sinkendes Schiff erzählt, die weder von den see tauglichen Schiffen Reichtum oder Stolz mitgenommen wurde. Es war die Zeit, die die Liebe mitnahm. Zeit nahmen sich auch die Besucher, die sich nach dem Ende des Konzerts noch im Pfarrschlössle zum gemeinsamen Umtrunk trafen.