In der Walpurgisnacht zum 1. Mai sind nicht nur die Hexen los – in Mühlhausen haben wiedermal die bekannten „Unbekannten“ ihr Werk vollbracht. Was von Weitem wie ein Wartehäuschen an der Bushaltestelle vorm Rathaus anmutet, entpuppt sich als die geplante Seniorenanlage im Kleinformat. Hundert Meter weiter an der Schlossstraße hat der Bau dieses Projektes erst begonnen.

Die Unbekannten wollen anonym bleiben. Das sagt Bernd Schamberger von der ehemaligen Gruppe der Lindenbänkler, die alle zwei Jahre in der Nacht zum 1. Mai vor dem Amtsgebäude von Bürgermeister Hans-Peter Lehmann so manches Dorfgeschehen satirisch aufs Korn nimmt. Und das zum Vergnügen der Bürger und des Dorfchefs.

Mit Blick in die Zukunft wurde in diesem Jahr an alles gedacht. Auf dem Rahmen der Eingangstür haben die Heiligen Drei Könige schon ihre Initialen hinterlassen, neben dem Modell zeigt das Straßenschild „Am Sportplatz“ die zukünftige Adresse der Seniorenanlage. Weitere Themen sind die unendliche Geschichte der Bahnsteigerhöhung am Mühlhauser Bahnhof und die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Wer es noch nicht wusste, sieht die Gesichter der Gemeinderäte, die ihr Amt niederlegen und nicht mehr zur Wahl stehen: Im Viertelstundentakt drehen ihre Portraits auf Anhängern einer Modelleisenbahn ihre Runden. Auch da denken die Unbekannten wieder an die Zukunft: „Euer Amt als Gmondrat hät etzt ä End. Ihr diskutiered nu no i de eigene 4 Wänd. Und wenn‘s eu dert au mol numme duet, wär ä Zimmerle i de Seniorenwohnanlag sicherlich au guet“, heißt es auf einem Informationsblatt.

Über eine Zeitschaltuhr parkt der Zug im Innern des Modells und wird dann wieder jede viertel Stunde in Gang gesetzt. Den Bürgern sollen auch die neuesten Nachrichten nicht entgehen, die Themen sollen auf der kreisenden Eisenbahn wechseln.