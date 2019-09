Der Unbekannte und eine 57-jährige Autofahrerin kamen sich nach Angaben der Polizei auf der engen Straße entgegen und hielten zunächst an. Die Frau konnte nach eigenen Angaben nicht weiter nach rechts ausweichen und der Traktorfahrer fuhr nicht weiter nach rechts. Sie versuchte, an dem Traktor mit Anhänger vorbeizufahren und blieb am Anhänger hängen. An ihrem Auto entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Unbekannte weigerte sich, die Polizei zu verständigen und gab seine Personalien nicht heraus. Er sicherte der Frau zu, sich am nächsten Morgen zu melden. Wer Hinweise zum Traktorfahrer geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 99 60 0, zu melden.