Das Bühnenbild steht, trotz einfacher Ausstattung vermitteln die Requisiten mit viel Goldglanz eine fast ehrfürchtige Atmosphäre. Bepackt mit weiteren Utensilien kommen die Darsteller der Theatergruppe des Männergesangvereins (MGV) Mühlhausen-Ehingen zur Probe.

Beate Enz-Kraus hat zwei riesige Blumensträuße, noch in Papier gewickelt, mitgebracht, aber sie sagt: „Das sind nur Attrappen.“ Und für einen ganz besonderen Anlass, wie schon der Titel „Chaos im Bestattungshaus„ des neuen Stückes verrät.

Bestattungshaus in finanziellen Nöten

Auch in diesem Jahr hat die Truppe eine deftige Komödie ausgewählt, aber zum ersten Mal eine mit schwarzem Humor, sagt Fritz Schoch. „Wenn man beim Lesen schon lachen muss, und viel Spaß auch bei den Proben hat, dann passt es“, verrät er, dass es schon einen Toten gebe.

Und zwar im Bestattungshaus Speck, das in finanziellen Problemen steckt. Weil jede Beerdigung das Geschäft anheizt, und der Gerichtsvollzieher schon an der Tür klopft, lässt sich der Chef auf das unmoralische Angebot eines gewieften Unternehmers ein. Der will auf ungewöhnliche Weise von seiner reichen und verbitterten Ehefrau loskommen, dabei aber auch ein gutes Sümmchen Geld mitnehmen.

Witwe und Geliebte treffen sich

Als seine Witwe und seine Geliebte dann beim Abschiednehmen aufeinander treffen, gerät das Geschehen aus den Fugen. Dazu tragen auch der unterwürfige Mitarbeiter des Unternehmers und der Sohn des Bestatters und seine Freundin als Anhänger der Gothic-Szene bei.

Die Darsteller der MGV-Theatergruppe sind ein eingespieltes Team, mit 37 Stücken spielt Beate Enz-Kraus am längsten in der Truppe. Alle sind sich darin einig, dass man sich vom Inhalt des neuen Stückes nicht abhalten lassen sollte – es sei eine rasante schwarze Komödie mit urkomischen Charakteren und es gebe viel zu lachen. Und schlussendlich löse sich alles in Wohlgefallen auf.

Aufführungen von „Chaos im Bestattungshaus„ sind am Samstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 5. Januar, um 14 Uhr in der Mägdeberghalle in Mühlhausen.