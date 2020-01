von Günther Vasel

Die Grundschule Mühlhausen-Ehingen ist ab sofort eine „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“. Bei der Verleihung des Zertifikats durch das Schulamt ging es an der Schule fröhlich und natürlich sportlich zu. Die Lehrer hatten für diesen Tag eine Winterolympiade vorbereitet und gezeigt, was man alles mit den Sportgeräten anstellen kann.

„Belohnung für unsere Arbeit“

„Wir haben schon immer auf Bewegung großen Wert gelegt“, erklärte Schulleiterin Christina Gnirss. „Die Zertifizierung ist aber nun der offizielle Teil und die Belohnung für unsere Arbeit.“

Sinn der Initiative des Landes Baden-Württemberg ist es, mehr Bewegung Sport und Spiel in den Schulalltag zu bringen. Forschungen hätten ergeben, so der Leiter des Regionalteams Sport am Schulamt Konstanz, Alexander Krebs, dass nach circa 20 bis 25 Minuten Unterricht die Konzentration der Schüler nachlasse. Durch eine kurze körperliche Bewegung ließe sich die Konzentration wieder verbessern.

Schulamt bewertet Aktivitäten

Alexander Krebs besucht die Schulen zur Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung der Bewegungsziele. Die von der Schule, dem Schulträger und der Elternschaft umgesetzten Aktivitäten werden von ihm bewertet und zur Prüfung dem Zentrum für Schul- und Lehrerqualität vorgelegt.

Ist die Überprüfung positiv, vergibt das Schulamt das Zertifikat „Grundschule mit Sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“. Dieses ist drei Jahre gültig. Mehr Bewegung ist für Schüler unbedingt erforderlich.

Bürgermeister lobt Engagement

Deshalb wird auch von offizieller Seite empfohlen, dass die Schüler den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen. Es sei nicht nur die körperliche Betätigung, es gäbe auch genügend Gelegenheit, die Ereignisse des Tages zu besprechen.

Das unterstützt auch der Schulträger, die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Lehmann. Wenn es um die Bewegung der Schüler und Schülerinnen gehe, renne die Schulleitung in der Gemeinde offene Türen ein. Lehmann begrüßte die Zertifizierung und das damit verbundene Engagement der Schule.