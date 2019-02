Die Polizei ist vielbeschworener Freund und Helfer, doch um dieser Rolle gerecht zu werden, braucht sie das richtige Handwerkszeug. Denn die Einsätze werden immer komplexer und lebensbedrohlicher, wie Andreas Häusler erklärt. Er leitet das Einsatztraining für das Polizeipräsidium in Konstanz. "Früher hat man bis auf Schießen nicht viel geübt", erinnert sich auch Polizei-Pressesprecher Bernd Schmidt. Heute sei man mit ganz anderen Herausforderungen und auch Widerständen konfrontiert. "Die Polizei muss sich komplett neu aufstellen – auch zum Schutz der Polizisten." Die Zahl der Gewaltdelikte gegen Polizisten stieg in vier Jahren um 22 Prozent – 2017 gab es bundesweit 4527 Delikte. Im Verkehrskommissariat in Mühlhausen-Ehingen werden Polizisten regelmäßig auf den Ernstfall vorbereitet. Damit sie das besser können, soll ein neues Einsatztrainingszentrum entstehen.

Dass in Mühlhausen-Ehingen insgesamt 820 Beamte verschiedene Einsatzszenarien üben, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Wo früher die Polizei-eigene Werkstatt war und heute noch Reifen gewechselt werden, führt eine Tür zu den Räumen des Einsatztrainings. Es gibt einen kleinen Besprechungsraum, eine Ausgabe etwa für Waffen und das Herzstück, den Übungsraum. Er ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt: eine Bar mit Tisch und mehreren Stühlen, ein heimisches Wohnzimmer samt Sofa und Fliesentisch, eine Zelle nur mit einer Matratze ausgestattet. "Das sind quasi Rollenspiele", erklärt Bernd Schmidt. Pfefferspray wird dafür durch Seifenlauge ersetzt, der Schlagstock ist nicht so schwer und die Waffe ist nur aus Gummi. Die Wände bestehen aus Spanplatten und können relativ leicht angepasst werden.

Dieser Übungsbereich soll auf einen Einsatz in einem Wohnzimmer vorbereiten. | Bild: Arndt, Isabelle

Rollenspiele aus dem Polizeialltag

"Vor vielen Jahren war Amok zum Beispiel kein Thema, doch da hat sich viel geändert", sagt Schmidt. Trainiert werden fünf Bereiche, die teils ineinander übergreifen (siehe Kasten). "Jeder Polizist muss an dem Training teilnehmen", erklärt Häusler. Es handelt sich um Fortbildungen für Polizisten, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben. Die zwölf Einsatztrainer wählen dafür Szenarien, die ihnen täglich begegnen. "Da müssen wir nicht lange suchen", sagt Häusler. "Was wir üben, kann jedem Polizisten jeden Tag und in jeder Minute geschehen." Grundsätzlich lernen die Teilnehmer eine konsequente Handlungskette, die sie dann in verschiedenen Szenarien nutzen können. So soll auch sicher gestellt sein, dass bei einem Großeinsatz alle Einsatzkräfte gut zusammen arbeiten. Dass der Polizist, der bei der Schießerei im Grey in Konstanz verletzt wurde, im Sommer 2017 überlebte, sei auch dem Training zu verdanken. Er habe zuvor gelernt, erst sich selbst zu schützen.

Konstanz Es geschah um 4.30 Uhr: Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen an der Konstanzer Diskothek Grey Das könnte Sie auch interessieren

Schwarzwald-Baar-Kreis Helm und Maschinenpistole: Die neuen Ausrüstungsteile der Polizeibeamten im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Routine ist die größte Gefahr

Bernd Schmidt sieht die Routine als größte Gefahr. Denn selbst bei einer alltäglichen Führerschein-Kontrolle wisse man nicht, wer im Auto sitzt. Das Einsatztraining mache mögliche Gefahren immer wieder bewusst und sei deshalb so wichtig. Dabei gehe es immer auch um rechtliche Fragen: Sollte ein Polizist ein Pfefferspray oder die Schusswaffe einsetzen? "Was darf ich und wo liegt die Verhältnismäßigkeit", fasst Andreas Häusler zusammen.

Bodenseekreis Kein Pardon bei Gewalt gegen Polizisten: Einsatzkräfte werden immer häufiger angegriffen Das könnte Sie auch interessieren

Optimal sind die Übungs-Bedingungen im Verkehrskommissariat dafür bisher nicht: Aktuell stehen 120 Quadratmeter zur Verfügung, laut Bedarfsplanung braucht es im Optimalfall 720. In Mühlhausen-Ehingen gibt es bisher nur eine Toilette für alle. Und weil es trotz entsprechender Kabel keine Kamera gibt, filmen Teilnehmer ihr Training zur späteren Auswertung mit einem Tablet. Teile des Trainings finden bisher auch in Steißlingen, Sigmaringen oder Ravensburg statt. Doch mit der Neuorganisation der Polizeipräsidien gehören ab 2020 die Landkreise Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis zum Präsidium Konstanz. Dann braucht es in diesem Bereich laut Einsatztrainingsleiter Andreas Häusler zwei Zentren.

Geld für Zentrum gibt es 2022/23

Bisher gebe es ein Einsatztrainingszentrum in Rottweil, das zweite ist in Mühlhausen-Ehingen geplant. 820 Polizisten müssen laut Andreas Häusler im Raum Konstanz beschult werden, daher mache es keinen Sinn, nur in Rottweil zu erweitern. Die Grundlage für den Neubau im Hegau wurde ab 2014 bereits erarbeitet und der Bedarf ist laut Landesministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration anerkannt. "Entsprechend dem weiteren Planungsstand streben wir an, den Bau im Doppelhaushalt 2022/23 einzubringen", teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. Das sei der frühest mögliche Zeitpunkt, da die Planung nun mindestens ein Jahre dauere. Mitte 2021 werde dann der Haushalt für 2022/23 beraten. Bisher sei für das Projekt mit Kosten von 4,5 Millionen Euro gerechnet worden, doch diese Zahl könne sich noch deutlich ändern. Bis zur Fertigstellung will die Polizei die vorhandenen Trainingsstätten nutzen.

Mindestens 40 Stunden Training pro Jahr und Beamten

Geübt wird meist in kleinen Gruppen von acht Leuten. Wie intensiv die Schulungen ausfallen, hängt von der Einordnung der Teilnehmer ab. Streifenpolizisten gehören beispielsweise zu Stufe 1 und erhalten mindestens 40 Stunden pro Jahr – "Da sind wir in Baden-Württemberg ganz vorne, das gibt es sonst nirgendwo", sagt Häusler. Verkehrspolizisten sind in Stufe 2 und erhalten mindestens die Hälfte an Schulungszeit. In den weiteren Gruppen bis Stufe 6 sind Führungskräfte, Freiwillige, Verwaltung oder Praktikanten eingeordnet. Die Akzeptanz der Polizisten sei hoch: "Jeder weiß, dass das ein Stück weit Lebensversicherung ist."

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren