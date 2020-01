Die ED (Energie Dienst) Netze GmbH investiert rund 150 000 Euro in die Versorgungssicherheit in Ehingen. Im Bereich der Lauferstrasse und im Weierhägle wurden etwa 650 Meter 20-Kilovolt-Mittelspannungskabel verlegt und die vorhandene Trafostation Lauferstrasse durch eine moderne und fernsteuerbare Station ersetzt – so eine Pressemitteilung des Unternehmens.

„Mit der Maßnahme erhöhen wir die Versorgungssicherheit des Stromnetzes in Mühlhausen-Ehingen und näherer Umgebung“, erklärt Daniel Obermeier, Leiter Ortsnetzbau ED Netze. „Die zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit Strom hat einen sehr hohen Stellenwert für ED Netze, daher investieren wir möglichst früh in Verstärkung und Ausbau des Netzes.“ „Wir sind froh und dankbar, mit der ED Netze GmbH einen starken, verlässlichen und innovativen Partner an unserer Seite zu wissen, beim dem die Gewährleistung der Versorgungssicherheit stets hohe Priorität genießt,“ so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann.

Schnelle Wiederversorgung im Störungsfall

Mit der neuen so genannten „erweiterten Ortsnetzstation (eOS)“ verbindet ED Netze die Ortschaften Ehingen, Neuhausen und Emmingen und hat somit im Falle einer Versorgungsstörung eine redundante Umschaltmöglichkeit. Zusätzlich ist die mit moderner Technik ausgerüstete Station über die Leitstelle einsehbar und aus der Ferne bedienbar. ED Netze ist seit mehreren Jahren mit dieser neuen Technik unterwegs, welche insbesondere eine schnelle Wiederversorgung im Störungsfall sicherstellt.

Kurzfristige Freischaltung möglich

Die neue Station ist unter anderem in der Lage, verschiedene Netzfehler zu erkennen und diese an die Leitstelle zu übertragen. Mittels Fernsteuerung ist dadurch kurzfristig eine Freischaltung des betroffenen Stromkreises über motorbetriebene Schalter möglich. „Die Ausfallzeiten der umliegenden Trafostationen können dadurch deutlich reduziert werden“, erklärt Daniel Maggi, Fachexperte für Sekundärtechnik.

Die ED Netze GmbH ist der Netzbetreiber für Südbaden. Über 330 Mitarbeiter sorgen für eine sichere Stromversorgung der 295 000 Netzkunden und die Einbindung der 16 000 dezentralen Einspeiseanlagen. ED Netze ist Partner der Kommunen und unterstützt sie mit netznahen Dienstleistungen. Das Netzgebiet umfasst im Westen die Region südlich von Freiburg bis zum Hochrhein und reicht im Osten nördlich von Villingen-Schwenningen bis zum Bodensee.

Der Verteilnetzbetreiber kümmert sich um Bau, Betrieb und Instandhaltung im Hoch-, Mittel- und Niederspannungsbereich. Ziel ist, die Netze auch für die Energiewelt der Zukunft leistungsfähig zu machen. Über die dezentralen Stützpunkte ist die ED Netze GmbH in ganz Südbaden vor Ort präsent. Sie gehört zur Unternehmensgruppe der Energiedienst Holding AG.

Infos im Internet unter: http://www.ednetze.de