Die Wähler der Doppelgemeinde sorgten bei der Kommunalwahl für ein Novum: Unter den sechs neuen Ratsmitgliedern sind vier Frauen, wobei jede Fraktion eine Gemeinderätin in ihren Reihen hat. Eine von ihnen ist Brigitte Ammelounx, die auf Anhieb die meisten Stimmen für die CDU-Fraktion einholte. Mitglied in der Partei ist sie nicht, aber im Ort bekannt durch ihr Engagement im Pfarrgemeinderat. Dass sie sich auch in der politischen Gemeinde einbringen will, hat Monika Dietrich angeregt, die als langjährige Gemeinderätin das Amt niederlegte.

Beruflich stark eingespannt

Dietrich hatte Brigitte Ammelounx schon bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren angesprochen, um sie für den Rat zu werben.“Ich hätte doch das Händchen dafür, könnte auf die Leute zugehen und würde mir Zeit nehmen und zuhören“, erzählt Brigitte Ammelounx. Sie hätte sich das schon vorstellen können, aber zu der Zeit habe sie die Leitung des Sozialdienstes im Altenheim St. Anna in Singen übernommen und war beruflich eingespannt.

Der Ehemann war nicht überrascht

Eine Kandidatur beim nächsten Mal hatte sie nicht ausgeschlossen, mit einem derartigen Wahlausgang aber nicht gerechnet: „Nach der Auszählung war ich war erst mal platt. Aber die Freude kam gleich hinterher.“ Ihr Mann Klaus Ammelounx war über das Ergebnis nicht überrascht, er sagt: „Mir war klar, dass sie gewählt würde.“ Aber vor ihrer Kandidatur war er doch etwas skeptisch: „Jetzt auch noch Gemeinderat“, sei seine erste Reaktion gewesen. „Aber wenn sie das gerne möchte, unterstütze ich sie“, sagt er nicht ohne Stolz auf seine Frau.

Sie will etwas für Senioren tun

Neben ihrem Beruf bringt sich Brigitte Ammelounx in der Pfarrgemeinde Peter und Paul in Mühlhausen seit elf Jahren beim monatlichen Mittwochstreff für Senioren ein und übernimmt als Stellvertreterin seit zehn Jahren den Messnerdienst in der Peter-und-Paul-Kirche in Mühlhausen. Parteilos ließ sie sich für die CDU aufstellen, weil die christliche-demokratische Grundeinstellung ihren Vorstellungen entspreche. „Das Thema, mehr Frauen in verantwortliche Positionen, ist bei den Wählern angekommen“, freut sich Brigitte Ammelounx, dass mit ihr drei weitere Kandidatinnen in den Gemeinderat einziehen.

Vorschlag für ein Neubürgertreffen

Bevor sie die Leitung des Sozialdienstes in St. Anna übernahm, hatte sie sich 2007 dort schon ehrenamtlich bei der Betreuung der Bewohner eingebracht. „Mir liegen die Senioren am Herzen“, sagt Ammelounx. Dies sei ein Bereich, für den sie sich auch als Gemeinderätin einsetzen will. Dabei denkt sie an die Aufstellung von Bänken, die ein Treffpunkt im Ort sein können und weitere Angebote, die nicht viel Aufwand bedürfen. Ein anderer Punkt sind die Einkaufsmöglichkeiten im Gewerbegebiet, die für Senioren nur schwer erreichbar sind. Um Neubürgern den Start in die Dorfgemeinschaft zu erleichtern, denkt sie an ein Neubürgertreffen, bei dem sich Verwaltung und Vereine vorstellen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin gespannt, was auf mich zukommt“, sagt Brigitte Ammelounx.