von Günther Vasel

127 Jahre Gemeinderat scheiden aufsummiert aus dem Gremium in Mühlhausen-Ehingen aus. Anlass genug für Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, die Leistung der Ausscheidenden zu würdigen.

Sie erfuhren sowohl eine Ehrung des Gemeindetages als auch der Gemeinde. Der Bürgermeister beschränkte sich auf die letzte Amtsperiode. Und da war schon viel aufzuzählen. Zum einen wurden große Fortschritte im Bereich Wohngebiete und -bebauung erreicht. Die Kindergärten wurden erweitert, die Wasserversorgung in weiten Teilen erneuert und der aktuellen Technik angepasst. Ebenso seien große Erfolge in der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe erreicht worden. Die Bebauung des alten Sportplatzes wird vorangetrieben und das schon leidige Thema barrierefreie Seehashaltestelle kommt bald zum Abschluss.

Rücklagen schaffen Luft für künftige Aufgaben

Schließlich sei auch die Finanzlage der Gemeinde gut, so der Bürgermeister, denn man verfüge über vier Millionen Euro an Rücklagen, die für die zukünftige Entwicklung auch nötig seien. Mit sehr persönlichen Dankesworten verabschiedete der Bürgermeister die ausscheidenden Gemeinderäte.

Daniel Küchler scheidet nach, in Summe, sieben Jahren aus. Holger Beckmann hat sich zehn Jahre für die Bürger eingesetzt und für Jürgen Schwegler endete die Zeit als Gemeinderat nach 15 Jahren. Werner Schellhammer beendet seine Tätigkeit nach 25 Jahren. Wenn es am Anfang auch nicht einfach war, so Lehmann, habe sich die Zusammenarbeit mit Erich Folke in 30 Jahren doch gut entwickelt. Krönender Abschluss ist sicherlich Monika Dietrich. Sie scheidet nach 40 Jahren aus dem Gremium aus. Für ihren enormen Einsatz in der Doppelgemeinde und ihr Engagement als Schöffin und Laienrichterin fand Hans-Peter Lehmann besondere Worte.

Vorbilder für künftige Generationen

Gemeinschaftliches Engagement haben alle ausscheidenden Räte gezeigt, lobte Lehmann. Sie seien ein Vorbild für künftige Generationen, hätten sie doch erkannt, dass Mitwirken am Leben einer Gemeinde für die Gestaltung der Zukunft ausschlaggebend sei.