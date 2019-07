Sie war ganz jung und in der Schlagerszene ein völlig unbeschriebenes Blatt. Auch deshalb bat Tanja Hewer aus Blumberg vor einer Schlagergala in Herrischried innigst um ein Interview. Albert Bittlingmaier erfüllte ihr als Volontär des SÜDKURIER-Blattes Hochrheinanzeiger den Wunsch, bevor er mit Rex Gildo ein Gespräch führte. Nach fast 28 Jahren gab es ein zweites Treffen zwischen der heutigen Schlagersängerin Michelle und SÜDKURIER-Redakteur Albert Bittlingmaier beim „Sound am Bach“ in Mühlhausen-Ehingen.