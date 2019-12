Polizisten haben den Führerschein einer 76-jährigen Frau einbehalten, nachdem sie zu einem Unfall gerufen wurden und Alkoholeinfluss feststellten. Wie die Polizei mitteilt, parkte die Seniorin ihren Wagen am Heiligabend gegen 12.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Hohenkräher Brühl in Mühlhausen-Ehingen. Dabei kollidierte sie mit dem daneben ordnungsgemäß geparkten Wagen. Dieser wurde so stark beschädigt, dass das Auto nicht mehr fahrbereit war – die Polizei vermutet einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Seniorin ließ sich davon nicht beeindrucken, prüfte laut Zeugen ihre Schäden und ging einkaufen. Anschließend wollte sie wegfahren, woran sie gehindert wurde.

Auch im Beisein von Polizisten bestritt sie vehement, den Schaden verursacht zu haben. Nachdem die Polizisten eine alkoholische Beeinflussung der Verursacherin feststellten, baten sie um eine Blutprobe. Der Führerschein wurde dann einbehalten. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.