Ein Konzertmarsch zum Auftakt, ein Potpourri stimmungsvoller Weihnachtslieder zum Schluss eines wunderbaren Konzerts: Der Musikverein (MV) Mühlhausen zog unter der Leitung von Heiko Post mit seinem 41. Adventskonzert alle Register seines Könnens.

Zur Freude der zahlreichen Zuhörer in der Pfarrkirche St. Peter und Paul und ihres Dirigenten: Es war das Abschiedskonzert für Heiko Post, der sich bei seiner Bewerbung vor fünf Jahren mit den Worten: „Ich lerne von euch, und ihr lernt von mir“ beim Musikverein vorgestellt hatte.

Von „Game of Thrones„ bis „Lead me home“

Wie gut das funktioniert hat, zeigte der Musikverein in diesem Konzert. Die Auswahl der Stücke ließ den Alltag vergessen, sie entführten in die Täler Yorkshires und in die Welt der Serie „Games of Thrones“. Trotz voll besetzter Bankreihen war kein Laut zu hören. Mit Einsatz des Orchesters erfüllten melodisch sanfte, aber ebenso packend dynamische Klänge das Kirchenschiff. Mit dem einfühlsam vorgetragenen Stück „Lead me home“ nach einem alten Gospel brillierten im Wechsel die Blech- und Holzbläser, das Querflötenregister beeindruckte in dem dreisätzigen Werk „Three times blood“.

Das Orchester entführt in die dunkle Zeit des Mittelalters

Das Glanzlicht des Konzerts setzte das Orchester mit der Komposition „The witch and the saint“, die Gänsehautgefühl aufkommen ließ. Paukenschläge und Glockenklang durchbrachen die Stille, gefolgt von sanften Hörnerklängen. Inspiriert wurde die Komposition von Ulrike Schweikerts Buch „Die Hexe und die Heilige“, mit Einsatz aller Register schien die dunkle Zeit des Mittelalters nachvollziehbar. Beeindruckt von diesem Vortrag spendeten die Zuhörer schon während des Konzerts anhaltenden Applaus.

Letztes Stück für den Dirigenten

Die Gedanken zum Advent waren diesmal Heiko Post gewidmet: „Er hat uns gefordert und gefördert und mit Lob nie gegeizt“, dankte Jasmin Deuer im Namen der Musikerinnen und Musiker. Vorsitzender Hannes Deuer als Solist und weitere Bläser spielten für den scheidenden Dirigenten einen Vortrag von der Empore aus.