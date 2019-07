Menschen, die sich zum Wohl aller einbringen, kann man getrost als einen „guten Geist“ bezeichnen. Artur Kentischer aus Mühlhausen ist so einer, das bringt schon sein Dienst für die Pfarrgemeinde mit sich – als Messner ist er der gute Geist in der Kirche St. Peter und Paul in Mühlhausen. Geboren wurde Artur Kentischer in Bargen, „ein Platz, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“, wie er sagt. Das beeinflusste seinen weiteren Lebensweg aber nicht. Als Kind kam Kentischer mit seiner Familie nach Mühlhausen, wo er sein weiteres Leben verbrachte und kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte.

Bei allen kirchlichen Anlässen im Dienst

Für ihn ein aufregender Tag, viele Gratulanten überbrachten ihre Glückwünsche und dann die Feier im Familienkreis. „Am Abend war ich groggy, da kamen überraschend auch noch ein paar Musiker und brachten ein Ständchen“, erzählt Artur Kentischer, wobei ihm der Schalk aus den Augen blitzt. Trotz seines hohen Alters ist er noch voll dabei. Ein bisschen schwerhörig sei er geworden, aber das beeinträchtige nicht seine gute Laune. Und hindert ihn nicht, seinen Dienst als Messner in der Kirche Peter und Paul zu tun. An Sonn- und Feiertagen, bei Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen nun schon seit 74 Jahren. „Das schaffe ich gut, man muss was tun, geistig wie auch körperlich, soweit man es kann. Das hält fit“, sagt der 90-Jährige.

Von Krieg und Hunger geprägte Kindheit

Kentischer hat seine Lebenshaltung und seinen Humor schon mit auf die Welt gebracht. „Ich bin ein Feiertagskind“, erzählt er vom Tag seiner Geburt an Fronleichnam 1929. „Mein Vater sollte beim Umzug die Fahne tragen und musste sie weitergeben, weil ich an die Welttüre geklopft habe.“ Artur Kentischer kam als Vierjähriger nach Mühlhausen, sein Vater war Eisenbahner und übernahm den Dienst am Bahnhof Hohenkrähen. Die ersten Kriegsjahre mit Fliegerangriffen und Hungerzeiten erlebte er als Kind. „Wir waren fünf Geschwister und das Essen war rationiert und knapp“, erzählt er und berichtet von der Mutter, die oft gesagt habe: „Das Brot muss bis morgen reichen, mehr haben wir nicht.“ Dank Hasen, Hühnern und großem Gemüsegarten sei die Familie über die Runden gekommen.

Nach seinem Schulabschluss ging Kentischer auf die Höhere Handelsschule nach Singen und wollte Kaufmann werden. „Während der Nazi-Zeit wurde die Schule dann geschlossen und es hieß, dass wir in der Rüstungsindustrie gebraucht würden“, erzählt er. So kam er 1945 kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges in eine Fabrik nach Gottmadingen, wo Ersatzteile für Flugzeuge gefertigt wurden. Im Frühjahr dieses Jahres hatte man ihn trotz körperlicher Schwäche zum Volkssturm einziehen wollen, aber wie er sagt: „Ich habe nicht unterschrieben und bin einfach weggerannt.“ Das habe aber keine weiteren Auswirkungen gehabt.

Nach mehreren Stationen Arbeit bei der Maggi

Auch die Arbeit in der Fabrik konnte er nicht ausführen. „Ich hatte dann nichts zu tun und auch nach Kriegsende war kein Lehrplatz zu finden.“ Als Pfarrer Riesterer ihn dann fragte, übernahm er 1945 den Messnerdienst in Mühlhausen. Arbeit fand Kentischer dann als 18-Jähriger im Basaltwerk in Mühlhausen, wo ein neuer Werkstoff entwickelt werden sollte. Nach Einstellung des Betriebs fand er Arbeit in der Landwirtschaft. „Aber man bekam nur wenig Geld dafür und ich war schon Ende 20“, erzählt er.

Seine Mutter meinte, so könne er nicht weitermachen. Sie hatte von Stellen in der Maggi gehört, zwei Wochen später begann Kentischer in der Produktion, wurde später zu Botendiensten beordert und war bis zu seinem Ruhestand in der Maggi tätig. Dort lernte er auch seine Frau Alma kennen, die bis heute seinen Messnerdienst unterstützt. Sie übernimmt die Reinigung der Kirche und sorgt für den Blumenschmuck.

Humor hilft über schwere Zeiten hinweg

Artur Kentischer hat seit einer Hirnhautentzündung als kleines Kind nur die halbe Sehkraft und fuhr nie in seinem Leben Auto. Er überlebte einen schweren Verkehrsunfall als Radfahrer und einige schwere Krankheiten. Artur Kentischer gab nie auf, er sagt: „Mit Humor geht alles besser im Leben.“ 40 Jahre war er Dekanatsleiter und 15 Jahre aktiv beim DRK Singen. Früher sei er viel gewandert, Fotografieren, Lesen und Rätsel lösen tut er heute noch. Und sorgt als Mitglied im Seniorensingkreis gern für humoristische Einlagen.