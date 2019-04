Der Förderverein Freunde des Mägdeberg kommt einem großen Ziel immer näher, für die Sanierung des Eingangstors zum Mägdeberg ist ein weiterer Schritt getan. Nach der Begehung mit dem Denkmalamt, Mitgliedern der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Konstanz sowie Graf Axel Douglas als Vertreter der heutigen Besitzer wurden die Anträge im März 2019 eingereicht.

"Die Gesamtfinanzierung durch Denkmalamt, Eigentümer, Gemeinde und Mägdeberg Verein müsste möglich sein", so gibt sich der Vorsitzende Manfred Schellhammer zuversichtlich. Teilweise sei die hölzerne Konstruktion als Absicherung des gesamten Torbogens angefault. Damit steige die Gefahr, dass es zu einem Einsturz kommen könnte und die Begehung der Burg unmöglich würde. "Die Sanierung stellt einen Meilenstein im Rahmen all unserer Aktivitäten dar", unterstrich Manfred Schellhammer. Wie er in der Mitgliederversammlung ankündigte, sollen an allen relevanten Stellen und Gebäuderesten auch Hinweistafeln angebracht werden.

Schriftführerin Margarete Schamberger rief die Aktivitäten des vergangenen Jahres in Erinnerung. Eine Bergputzete sollte der Auftakt der diesjährigen Aktivitäten sein, sie wurde aber kurzfristig abgesagt. Manfred Schellhammer dazu: "Unser Vorstandmitglied Norbert Heim hatte diese Arbeit ohne großes Aufhebens professionell allein vorgenommen" – was mit Applaus bedacht wurde. Momentan werde geprüft, ob ein alter Wanderweg freigelegt und begehbar gemacht werden kann. Gleichzeitig werde die Sanierung des Ursulabrunnens untersucht.

Am 1. Mai stehen Mitglieder bei den Pfadfindern auf dem Mägdeberg für Fragen von Besucher bereit. Anlässlich der Burgentage im Sommer lädt der Verein zu einer Burgführung mit Vorstandsmitglied Michael Losse ein, im Oktober wird das Flötenensemble "L Arte dei Flauti" ein Konzert geben. Der Verein zählt zurzeit 132 Mitglieder und würde sich über Gleichgesinnte auch jüngeren Alters freuen.