Mühlhausen-Ehingen Land baut neue LKW-Stellplätze am Autobahnkreuz Hegau

Die Bauarbeiten auf dem Autobahnparkplatz Bruckried laufen bereits.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg entstehen zusätzliche Lkw-Stellplätze am Parkplatz Bruckried auf der Autobahn A81 zwischen Engen und dem Kreuz Hegau, wie RP-Sprecher Matthias Adler in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Insgesamt 40 Plätze sollen bis Ende Mai entstehen, um den Bedarf angesichts des steigenden Schwerlastverkehrs und dem Wochenend-Fahrverbot in Genznähe zu sichern. "Der Parkplatz Bruckried wies bisher lediglich vier LKW-Plätze auf", so Adler.

Während der Bauphase wird es jedoch zu lokalen Straßensperrungen kommen. Um die notwendige WC-Anlage anzuschließen, müssen Leitungen nach Volkertshausen verlegt werden. Dies führe zu Straßensperrungen im Bereich der Mühlhauser Straße. Je nach Witterung werde die Straße zwischen Mühlhausen und Volkertshausen ab Montag, 29. Januar, bis Ende März voll gesperrt. Die Mühlhauser Straße vom Ortsende Volkertshausen wird ab 14. Februar für etwa vier Wochen nicht passierbar sein. Betroffen sind auch die Gemeindeverbindungsstraßen nach Ehingen und Aach.