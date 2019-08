Acht Frauen standen den 18 teilnehmenden Kindern beim Nähen von Katzenkissen hilfreich zur Seite.

Drei Jungen nähen mit

„Guck, hier musst du die Nadel ein bisschen zurücksetzen und dann durch den Stoff stechen“, gaben sie Anleitung beim Aufnähen der Augen, Ohren und Nasen. „Die sind fleißig am Schaffen und machen das richtig gut“, bezog Waltraud Horn auch die drei Jungen mit ein. Raphael hat schon öfter teilgenommen und diesmal seinen Bruder Benedikt mitgebracht. Nähen sei beim ersten Mal schon ganz schön schwierig, fand Benedikt.

„Er macht das so gut wie alle anderen, ganz exakt und ordentlich“, galt Waltraud Horns Lob allen Teilnehmern. Die Nähmaschine ratterte unentwegt, Carmen Hopf nähte die Teile zusammen, gefüllt mit Watte nahmen die Kinder ihr Katzenkissen stolz mit nach Hause.

Einnahmen werden gespendet

In Sachen Handarbeiten sind die Frauen fit. Ein Mal wöchentlich treffen sie sich im Pfarrhaus zum gemeinsamen Nähen für einen guten Zweck. Und das seit mindestens 25 Jahren, meint Monika Dietrich, denn im Jahr 2000 spendete die Frauengemeinschaft zu ihrem 25-jährigen Bestehen eine Bank vor der Mühlhauser Kirche.

Die hergestellten Artikel werden beim Altstadtfest in Engen und auf dem Kreativmarkt in Worblingen verkauft. Der Erlös kommt zurzeit dem Verein Herzenskinder zugute, der für kranke Kinder im Senegal Operationen ermöglicht. 13 000 Euro konnten die Frauen in den vergangenen drei Jahren an den Verein spenden.

„Wir waren selbst erstaunt über die Summe“, sagt Angelika Ruh, denn die Preise seien mit 1,20 Euro für ein Kinderlätzchen bis zum höchsten Betrag von 15 Euro für das größte Paar Socken eher niedrig. Auch die Klinik-Kapelle in Singen wurde bedacht, im Zuge des Umbaus spendete die Frauengemeinschaft das Mutter-Gottes-Bänkle.