Herr Hornstein, welches sind die hauptsächlichen Schäden im Wald?

Die langanhaltende Trockenheit – von April bis Dezember 2018, man kann ruhig Dürre dazu sagen- hat das ganze Ökosystem Wald in Mitleidenschaft gezogen. Fast alle heimischen Baumarten versuchten deshalb mit vorzeitigem Blattabwurf ab Juli und Reduktion der Krone (Absterben der oberen Kronenbereiche) auf den bedrohlichen Wassermangel zu reagieren. Manche hatten damit Erfolg und konnten in 2019 wieder neu austreiben. Andere Individuen sind buchstäblich vertrocknet. Und alle anderen starteten schwer angeschlagen ins Jahr 2019, den angriffslustigen Insekten und Pilzen schutzlos ausgeliefert. Die sommerliche Feuchtigkeit im Oberboden konnte nicht ausreichend verwertet werden, weil die Feinwurzeln der Bäume abgestorben waren. Und die tieferen Erdschichten im Bereich 0,5 bis 2 Meter waren und sind nach wie vor staubtrocken.

Gibt es Unterschiede in Ihrem Zuständigkeitsbereich oder Forstflächen in der Nachbarschaft?

Zwei Faktoren beeinflussen die Widerstandsfähigkeit von Bäumen in einer Hitzephase. Das ist zum einen die Beschaffenheit des Bodens: Wasserdurchlässigkeit, Speicherfähigkeit und Tiefgründigkeit. Andererseits ist die lokale Niederschlagsmenge ebenso entscheidend. Wenn also zum Beispiel von Aach ein Sommergewitter in 2018 noch 40 Liter Wasser pro Quadratmeter beschert hat auf einen tiefgründigen Kieslehm, ist die Mindestversorgung gesichert. Man sieht da kaum Trockenschäden und Borkenkäferbefall. Ganz anders sieht‘s nur drei Kilometer südwestlich in Ehingen aus: Das gleiche Gewitter hinterließ auf trockenem Kiesboden über Plattenkalk Null Regen. Hier starben flächig die Nadelbäume ab, viele Buchen haben vernichtende Kronenschäden und sogar 200-jährige Eichen erlagen dem Hitzekollaps.

Wie lassen sich Schäden beheben oder künftig vermeiden?

Große Mengen an Bäumen sind bereits abgestorben oder verenden gerade. Wenn dieses Holz noch wirtschaftlich verwertet – sprich eingeschlagen und verkauft – wird, sieht der Wald sicherlich optisch grüner und gesünder aus. Doch das Ökosystem Wald hat nun Lücken an allen Orten. Viel mehr Licht und Wärme kommt zum Boden, höhere Verdunstung und geringere Luftfeuchte im Waldesinneren sind die Folge. Der zerlöcherte Wald ist offensichtlich anfälliger für Sturmschäden. Kurzfristig lässt sich hier also wenig beheben. Innerhalb der nächsten 20 Jahre werden sich manche Wälder wieder schließen und stabilisieren. Andere Flächen verjüngen sich natürlich oder über Pflanzung. Hier kann der Förster lenkend eingreifen und die eher klimastabilen Baumarten vermehren.

Redakteur Albert Bittlingmaier (links) auf einem Waldweg auf dem Tannenberg im Gespräch mit Werner Hornstein. | Bild: Tesche, Sabine

Ist die Auswahl von bestimmten Kulturen für eine Neuanpflanzung wie ein Lotteriespiel, da auftretende Krankheiten, wie beim Eschesterben, angesichts langer Wachstumszeiten gar nicht absehbar sind?

Einerseits Wissenschaft und Forschung, andererseits die 300-jährige Waldbauerfahrung der deutschen Forstwirtschaft geben uns klare Antworten. Auf 450 Meter Meereshöhe bei 700 Millimeter Jahresniederschlag ist die Fichte eine Hochrisikobaumart, mit Klimawandel Tendenz steigend. Buntgemischte artenreiche Wälder sind auf jeden Fall widerstandsfähiger und können den Ausfall einzelner Baumarten passabel auffangen. Durch das regelmäßige Blühen und Fruktifizieren unserer Waldbäume können diese sich genetisch durchaus an neue Umweltbedingungen und Krankheiten erfolgreich anpassen. Krankheiten kommen und gehen – auch im Wald. Wenn also das vitale Individuum auch noch Glück hat, dann wird es sich fortpflanzen können. Und neue vitale Waldgenerationen werden daraus entstehen.

Werner Hornstein (ganz rechts) erläutert Mitgliedern des Gemeinderates von Mühlhausen-Ehingen mit Bürgermeister Hans-Peter Lehmann (vierter von links) den Zustand des Waldes der Doppelgemeinde.

Welche Funktionen des Waldes erachten Sie als besonders bedeutsam?

Unser Wald im Hegau dient nicht nur der Holzproduktion. Naturschutz, Lärmschutz, Wasserschutz und Erholung sind weitere ganz wichtige Funktionen. Auf dieser Basis kann das Kreisforstamt neue Wald-Strategien entwickeln. Ganz liederliche Standorte könnten der Natur überlassen werden mit Totholz, Dornen, Gebüsch und Habitaten. Fast überall vorhandene Buchennaturverjüngung kann – sei es mit geeigneten Nadelbäumen oder verschiedensten Laubbäumen – angereichert werden zu tollen Mischbeständen der Zukunft. Holzplantagen werden in den zukünftigen Wäldern des Hegaus sicherlich keine mehr vorkommen. Geeignete markante Einzelbäume und Silhouetten sollten sehr langfristig erhalten bleiben, um auf uns Menschen einzuwirken.

Was ist zu tun, damit der Wald eine gute Zukunft hat und seinen wichtigen Funktion gerecht wird?

Es ist unser aller Wald, wir profitieren heute und in späteren Generationen davon. Deshalb brauchen wir Fachwissen, Durchhaltevermögen und finanzielle Mittel, um unseren Wald fit für die Zukunft zu machen.

Person und Aufgaben

Werner Hornstein ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er studierte von 1987 bis 1991 Studium der Forstwirtschaft in Rottenburg am Nektar mit Abschluss Diplomingenieur. Dann betreute er ein Naturschutzprojekts im Allgäu, anschließend verschiedene Forstreviere in Gammertingen, Rottweil und seit 17 Jahren im Kreis Konstanz. Hornstein wohnt in Aach. Seine Hobbies sind Blasmusik, Sport und Natur. Sein Forstrevier Hegau umfasst ab 2020 Kommunal- und Privatwald in den Gemeindegebieten Aach, Mühlhausen-Ehingen, Hilzingen und Volkertshausen – 868 Hektar Kommunalwald, 312 Hektar Kleinprivatwald, 80 Hektar Kirchenwald und hoheitliche Aufsicht über 500 Hektar Großprivatwald. Alle Wälder sind sehr bunt gemischt und räumlich auseinandergezogen. Es gibt viele Straßen durch den Wald mit hohem Kontrollaufwand. Er hält viele Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik ab. Hornstein hat auch eine Sonderfunktion im Kreisforstamt: „Beauftragter für Forstliches Vermehrungsgut“ – betrifft Saatguternte, Zertifizierung von Forstpflanzen, Ausschreibungen und Logistik.