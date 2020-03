Individuelle Förderung und Betreuung für Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven, körperlichen, seelischen oder mehrfachen Behinderung ist der Leitgedanke im sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Haus am Mühlebach in Mühlhausen. Neben Schule und Internat bietet die Einrichtung auch einen Schulkindergarten mit Förderangeboten. Genau diesen Bereich will die sonderpädagogische Einrichtung mit Schule und Internat auf zwei Gruppen aufstocken. Die Erzieherinnen Beate Klink, Christine Monkenbusch und Schulleiterin Christiane Kirch-Jacobi können sich also auf weitere Kinder freuen.

„Da wir zurzeit Plätze zur Verfügung haben, möchten wir den Schulkindergarten vorstellen und auf uns aufmerksam machen“, begrüsste Leiterin Christiane Kirch-Jacobi die eingeladenen Ärzte, Therapeuten und Erzieherinnen im Gruppenraum. Aufgenommen werden können bis zu zwölf Kinder mit körperlichen und motorischen Einschränkungen und einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ab dem zweiten Geburtstag.

Christiane Kirch-Jacobi wies darauf hin, dass seit einigen Jahren auch Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen aufgenommen werden können, die später in verschiedene Schulen gehen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Mischung für alle Kinder eine Bereicherung ist. Die Schule im Haus biete auch die Möglichkeit für die Erzieherinnen, sich mit dem Lehrpersonal auszutauschen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Therapeuten, Ärzten, Kliniken, Beratungsstellen, Jugendämtern und Kostenträgern kann das Haus einen guten Rahmen bieten“, so Christiane Kirch-Jacobi. Ab dem Alter von drei Jahren können auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten aufgenommen werden.

„Wir freuen uns auf neue Kinder, wir würden gern auf zwei Gruppen aufstocken“, gab Erzieherin Christine Monkenbusch einen Einblick in den Ablauf des Kindergartenalltags, der sich in der Gestaltung an der Waldorfpädagogik orientiert. Seit 18 Jahren ist sie im Schulkindergarten tätig und hat gemischte Gruppen betreut. „Der familiäre Charakter unserer kleinen Gruppen bietet die Möglichkeit, die Kinder intensiv und mit individuellen Fördermaßnahmen zu begleiten“, erläuterte Monkenbusch.

In diesem Rahmen könnten hausintern kosten- und teilweise auch verordnungsfreie Therapien wie Physio-, Ergo-, Musik- und Clowntherapien, Logopädie und Heileurythmie angeboten werden. Welche Therapien angewendet werden, wird mit den Eltern abgesprochen. Aufgenommen werden können bis zu zwölf Kinder, hob Monkenbusch hervor, dass auch Kurzzeit-Aufenthalte angeboten werden. Das Team des Schulkindergartens besteht aus Sonderschullehrerinnen und -lehrern, Erzieherinnen, Kinderkrankenschwestern und Pflegekräften.