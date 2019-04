Mühlhausen-Ehingen vor 19 Minuten

Gemeinsame Kontrolle: Polizisten und Zollbeamte halten 98 Personen an

Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen und Kräfte des Hauptzollamts Singen haben am Freitagabend, 26. April, auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen eine Kontrolle hinsichtlich Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.