Schon auf dem Weg zum Haus am Mühlebach erklangen fetzige Töne. Und auf dem Platz vor dem Haus herrschte ein munteres Treiben. Die Bankreihen vor der Bühne waren schon besetzt, als die Sergeant Pirmin Lonely Hearts Club Band zum nächsten Stück ansetzte: „O yeah, wir sind dabei, wir sind mittendrin“, schmetterte Sängerin Marion ins Mikrofon. Wie passend für „Sound am Bach“. Zum vierten Mal hatte das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum für Kinder und Jugendliche zum inklusiven Open Air geladen. Mit Musik, Tanz und Theater war ein abwechslungsreiches Programm geboten, das mit Sängerin Michelle und Chris Metzger, dem musikalischen Multitalent von der Höri, auch bekannte Stars aus der Schlagerszene aufbot.

Beeindruckende Leistung auf und neben der Bühne

Sound am Bach verbindet, denn hier feierten Menschen mit und ohne Handicap feierten fröhlich und in bester Stimmung miteinander. Gäste jeden Alters klatschen und wippten im Takt mit. Trudi und Rolf Küchler waren überrascht von den Darbietungen der Gruppen: „Die sind mit Herzblut dabei. Echt toll, was die auf die Bühne bringen“, waren sie voll des Lobes. Es sei auch beeindruckend, was in dieser Einrichtung für junge Menschen mit Handicap geleistet werde.

Michelle: „Wir geben Vollgas voraus“

Die Stimmung an diesem Nachmittag steigerte sich, als Michelle auf die Bühne trat. Zurzeit auf Tournee, machte die Sängerin aus Blumberg im Schwarzwald kurz auch im Haus am Mühlebach Zwischenstation. Als Top-Entertainerin angekündigt, bewies die zierliche Michelle einmal mehr ihr Talent – spätestens seit sie 2001 mit „Wer Liebe lebt“ Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat, ist sie regelmäßiger Gast in den Hitparaden. Nach ihrem ersten Song bei Sound am Bach lud sie dazu ein, zu ihr auf die Bühne zu kommen. „Lasst uns das Leben richtig feiern und genießen“, rief sie ins Publikum, „wir geben Vollgas voraus“. Und das taten sie und die Gäste, die sich zu ihr herauf wagten. Stets im Kontakt mit ihnen wirbelte Michelle von einem zum nächsten und begeisterte auch das Publikum, das sich von ihrer Präsenz und dem ausgelassenen Treiben auf der Bühne mitreißen ließ.

Premiere für Mädchen von der Tanzwerkstatt

Die Mädchen der Tanzwerkstatt vom Haus am Mühlebach sind nach vielen Tanzvorführungen auch außerhalb der Einrichtung das Aushängeschild des Hauses. An diesem Nachmittag konnten sie ihren Auftritt kaum erwarten, denn es war für sie eine Premiere: Unter dem Motto „Fair und Cool“ brachten sie ihr drittes Tanzstück auf die Bühne. Im großen Saal war dann kaum mehr ein Stehplatz zu finden, als die 14 Mädchen ihren Tanz zu den Begriffen Kraft, Mut und Leidenschaft aufführten.

Mit zehn Punkten bot das diesjährige Programm von Sound am Bach bis in den frühen Abend ein abwechslungsreiches Programm. Möglich wurde die Veranstaltung durch die Unterstützung zahlreicher Spender, die Künstler Michelle und Chris Metzger traten außerdem kostenlos auf.

