Ob Tennis oder Handball, selbst Apfelsaft machen oder Chillen am Lagerfeuer – Langeweile braucht bei den Kindern im Mühlhausen-Ehingen in den Sommerferien nicht aufkommen. Mit 22 Angeboten haben die Vereine wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Spiel, Spaß und Sport, Entdecken und Erleben ist das Motto in diesem Jahr. Den Anfang macht kurz nach Beginn der Ferien am 30. Juli ein Besuch beim Biber im Bruckried.

Vereine machen sich viel Mühe

„Die Vereine machen sich viel Mühe und haben sich auch in der für sie ruhige Ferienzeit für die Kinder wieder etwas einfallen lassen“, dankt Bürgermeister Hans-Peter Lehmann den beteiligten Vereinen. Durch ihr Engagement kann seit 1995 jährlich ein Ferienprogramm in der Doppelgemeinde angeboten werden.

Wanderung zum Stofflerhof

Ein besonderes Erlebnis bietet ein Besuch des Campus Galli bei Meßkirch, wo schon seit Jahren mit handwerklichen Techniken des Mittelalters ein Kloster gebaut wird. Auf der Insel Mainau geht es mit einer Rallye durch den Park auf Schatzsuche, ein Abenteuer anderer Art verspricht eine Wanderung zum Stofflerhof. Nach dem Grillen der selbst gefertigten Stockbrote wird im Heuhotel auch übernachtet. Wasser ist das Element beim Schnuppertauchen und bei Spiel und Spaß mit der Freiwilligen Feuerwehr. Eher beschaulich ist eine Schienen-Velofahrt von Ramsen nach Hemishofen.

Erste Anmeldungen gibt es schon

Mit einem Kinobesuch im Cineplex und einem Ausflug in die Natur ist auch die Gemeinde dabei. Mit Revierförster Werner Hornstein und Bürgermeister Lehmann statten die Kinder dem Biber einen Besuch ab, der sich im vergangenen September im Bruckried in Ehingen am Schwefelgraben häuslich einquartiert hat. Ob er sich in seinem neu angelegten Wasserrevier zeigen wird, ist ungewiss.

Dass die Angebote ankommen, zeigen schon erste Anmeldungen, die bei Elvira Parlak im Rathaus eingegangen sind. Sie weist darauf hin, dass die Anmeldungen rechtzeitig bei den einzelnen Veranstaltern eingehen müssen.