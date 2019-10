Drei Personen wurden am Freitag letzter Woche auf frischer Tat von der Polizei festgenommen, die jeweils ein Fahrrad am Bahnhof in Mühlhausen-Ehingen gestohlen haben. Dies berichtet nun die Polizei in einer Pressemitteilung. Bislang konnte nur ein Fahrrad zugeordnet werden. Personen, denen am Bahnhof in Mühlhausen-Ehingen ein Fahrrad gestohlen wurde, mögen sich bitte beim Polizeiposten Engen, Telefon (07733) 940922, melden.

