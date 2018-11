Die Fußfesseln klackern, wenn Arwais B. den Gerichtssaal betritt. Mit gesenktem Kopf und eng bemessenem Schritt tappst der nicht einmal 1,70 Meter große Mann zur Anklagebank, setzt sich auf seinen Stuhl und sinkt in sich zusammen. Dem schmächtigen 26-Jährigen wird vorgeworfen, einen 57-jährigen Mann im Mai in Mühlhausen-Ehingen brutalst getötet zu haben. Am kommenden Montag soll das Urteil gefällt werden. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft wegen Totschlags und Diebstahl. Er soll nicht nur seinen Arbeitgeber erschlagen, sondern auch dessen Handy und Geldbeutel gestohlen haben.

Vor der Flucht die Ersparnisse der Eltern entwendet

Dabei hat der Asylbewerber vor drei Jahren seine Heimat verlassen um sein Glück im Westen zu finden. Schon damals wies ihm sein Handy den Weg. Die Nachrichten vom Flüchtlingsstrom, der sich im Jahr 2015 nach Europa bewegte, setzten auch ihn in Bewegung. Dorthin wollte er auch. Seine Heimat Pakistan bot ihm keine Zukunftsperspektive, wie er vor Gericht erläuterte. Acht Jahre habe er die Schule besucht, danach als Plakatmaler gearbeitet und auch ein Besuch der Koranschule habe ihm keine Türen geöffnet, wenngleich er bis heute betont, wie wichtig ihm der muslimische Glaube ist. Und nicht zuletzt deshalb sitzt er derzeit auf der Anklagebank.

Mühlhausen-Ehingen Prozessauftakt nach unglaublicher Gewalttat in Mühlhausen-Ehingen Das könnte Sie auch interessieren

Spontan schnappt er sich die Ersparnisse seiner Eltern und macht sich auf den Weg. Zurück lässt er nicht nur Vater und Mutter, sondern auch eine Schwester, zwei Brüder und eine schwangere Frau. Dass sie schwanger ist, will er erst auf seiner Reise in die neue Welt erfahren haben, dass sie das gemeinsame Kind verloren haben soll, ebenso. Ein Gefühl für Verantwortung keimt nicht auf, zu groß lockt die Versuchung, endlich viel Geld verdienen zu können.

Am Montag, 3. Dezember, wird am Landgericht Konstanz das Urteil gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen erwartet. | Bild: Biehler, Matthias

Im Dezember kommt er nach seiner beschwerlichen Reise durch den Iran und die Türkei, übers Mittelmeer und die Balkan-Route in Deutschland an. Die Asylbewerberunterkunft in Biberach an der Riss wird sein erstes Zuhause in der neuen Heimat. Er erhält eine Aufenthaltserlaubnis samt der Genehmigung, in der Gastronomie tätig zu werden. Sein Weg führt ihn jedoch nicht in irgendeine Spülküche, sondern über Landsleute auf die Jahrmärkte der Region, wo er sein Geld als Helfer verdient und auch sein späteres Opfer kennenlernt. Der 57-jährige Inder gibt ihm Arbeit. Für 30 Euro am Tag hilft er ihm beim Verladen und Verkaufen von Bundeswehrkleidung auf den Märkten. Nach einem solchen Arbeitstag kommt es zur Katastrophe. Der Chef, ein Anhänger der indischen Sikh-Religion, und sein Helfer streiten sich über den rechten Glauben. Der 26-Jährige soll als letztes Argument zum Hackmesser gegriffen und dutzendfach zugeschlagen haben. Dann nimmt er sich Handy und Geldbeutel und übt sich wieder in der Flucht – mit der Bahn nach Stuttgart, weiter mit dem Bus nach Barcelona.

Das Handy wird zur heißen Spur für die Ermittler

Auch diesmal bestimmt das Handy sein Schicksal: Den Ermittlern der 50-köpfigen Sonderkommission (Soko) Delhi gelingt es, den Mann in Spanien zu orten und mit Unterstützung der spanischen Behörden festnehmen zu lassen.

Zurück in Deutschland gesteht der Tatverdächtige schnell und führt die Ermittler direkt zur Tatwaffe, die wochenlang in einem Gebüsch am Ortsausgang lag. Kooperativ, aber völlig emotionslos sei er dabei gewesen, erinnert sich der Soko-Chef.