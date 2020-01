Den Festtagen zuhause kann Thomas Peuckert, anders als früher, gelassen entgegensehen. „Als Landarzt kennt einen jeder im Dorf und selbst am Heiligabend wurde ich zu Hausbesuchen gerufen“, denkt er an ein Jahr, als seine Familie den Heiligabend allein verbracht hat. Heute ist ab 19 Uhr die Notfallpraxis zuständig.

Peuckert hat 33 Jahre Berufserfahrung als Landarzt und Notarzt, davon war er 20 Jahre in der Ausbildung von Studenten und Ärzten tätig. Seit fünf Jahren ist er Arzt in einer Praxis in Mühlhausen. Doch sein Blick reicht nicht nur zur Weihnachtszeit über den Hegau hinaus: Die Situation in Afrika hatte er in zwei Jahren als Entwicklungshelfer und im Einsatz in Krisengebieten kennengelernt: „Die Projekte von Ka mali deme funktionieren und bleiben nachhaltig bestehen, weil sie klein sind“, erzählt er. Angeregt von malischen Mitarbeitern wurde ein Grundstück für den Bau einer Schule gekauft. Ideen für Geschenke zu Weihnachten gibt es also viele. Peuckerts Wunsch war es, nach Mali zu fliegen und persönlich ein besonderes Geschenk zu überreichen: ein tragbares Sonografiegerät für die Krankenstation im kleinen Dorf. Seit fünf Jahren engagiert er sich für den Verein „Ka Mali deme“, der mit dem Projekt Krankenstation den Ärmsten eine Anlaufstelle bietet.

Den langgehegten Gedanken hat er jetzt umsetzen können: „Voraussetzung war, dass ein Arzt vor Ort ist und das Gerät bedienen kann.“ Nachhaltigkeit ist dabei eingeplant, sollte es defekt sein, könne man das Gerät im Handgepäck zur Reparatur zurück nach Deutschland holen. Peuckert hatte mit zwei weiteren Vereinsmitgliedern die Voraussetzungen vor Ort geprüft. „Der Einsatz schon in den ersten Tagen hat gezeigt, wie wichtig und richtig die Anschaffung des Geräts ist“, blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Via Internet könne man mit den Kollegen vor Ort zusammenarbeiten und sich austauschen.

Gegründet vor 20 Jahren, wird die Krankenstation von malischen Mitarbeitern geführt und mit deutscher Unterstützung durch den Verein finanziert. Die dort praktizierte Medizin sei sein Metier: „In dieser Station kann man als Allgemeinmediziner auf fast allen Gebieten arbeiten, wenn man zur weiteren Behandlung ein nahe gelegenes Krankenhaus mit einbezieht.“ In Mali seien Weiterbehandlung und Kosten für Fahrmöglichkeiten für die meisten nicht finanzierbar.

Das Sonografiegerät ermögliche nun in der Krankenstation eine bessere Diagnostik und effektivere Therapien. „Wir müssen die Situation für die Menschen vor Ort verbessern und ihnen eine Perspektive aufzeigen, damit sie ihre Heimat nicht verlassen“, so Peuckert.

Mehr Info im Internet unter:

http://www.kamalideme.de