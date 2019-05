von SK

Ein unbekannter Täter verschaffte sich laut Polizei am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 15.45 Uhr in der Straße „Mägdeberghof“ gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus, durchsuchte die Wohnräume und entwendete aus diesen Bargeld und mehrere Schmuckstücke. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden.