von Günther Vasel

Im Klimaschutz habe die Gemeinde schon einiges geleistet, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann – ob in gemeindeeigenen Gebäuden saniert, die Heizung erneuert oder die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt wurde. Doch jetzt stimmt die Gemeinde einem größeren Projekt zu.

Die Energie Baden-Württemberg AG, kurz EnBW, möchte auf der Gemarkung Mühlhausen einen Solarpark errichten. An der Autobahn A 81 soll zwischen dem Parkplatz Buckried und dem Kreuz Hegau eine Solaranlage entstehen. Auf einer Fläche von rund 10 Hektar sollen die Panels eine Leistung von 8,2 MWp erzeugen. Die Herren Tim Morath und Stephan Einsiedler von der EnBW stellten das Projekt vor. Auf fünf Flurstücken rund um den Übergang Mühlhausen-Ehingen nach Aach und Volkertshausen soll die Anlage entlang der Autobahn gebaut werden. Es gäbe, so die Vertreter, hier keine Beschränkungen als Schutzgebiet und keine Beschränkungen hinsichtlich des Grundwasserschutzes.

Fast 2400 Haushalte werden mit elektrischer Energie versorgt

Die einzelnen Einheiten werden in einer Höhe von knapp 1 Meter bis 3 Meter errichtet, was einer Neigung von 20 Grad entspricht. Damit kann die Fläche unter der Anlage als Weidefläche, zum Beispiel für Schafe, genutzt werden. Die Jahresleistung wird fast 10 Millionen Kilowattstunden erreichen. Das reiche aus, so errechnet die EnBW, um fast 2400 Haushalte mit elektrischer Energie zu versorgen. Eingespeist wird die Energie ins Umspannwerk Singen, 2,5 Kilometer entfernt. Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.

Doch zunächst sind noch rechtliche Fragen zu klären. Die Gemeinde muss zunächst einen Bebauungsplan aufstellen. Dann müssen die Verträge mit den Eigentümern der Grundstücke und der Gemeinde erstellt werden. Die geplante Betriebszeit beträgt etwa 20 Jahre. Was danach geschieht ,muss ebenfalls geklärt werden. Die Gemeinde werde darauf achten, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, dass die Anlage später auf Kosten des Betreibers zurückgebaut werden kann, falls dies erforderlich werde.