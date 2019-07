von Günther Vasel

Es sei schon eine besondere Sitzung des Gemeinderats, stehe doch ein Generationswechsel an, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann in seiner Begrüßung bei der jüngsten Sitzung des Rates.

Und das Besondere nutzte dann auch Gemeinderätin Monika Dietrich. Sie gratulierte dem Bürgermeister zu seinem 60. Geburtstag. Für Mühlhausen-Ehingen seien das mit Lehmann als Bürgermeister gute Jahre gewesen. Er habe die Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort gemacht, habe immer ein Herz für die Vereine gehabt und sei trotz der vielen Arbeit immer froh gelaunt gewesen, lobte Dietrich den Schultes.

Im Namen des Gemeindetages Baden-Württemberg und der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen wurden langjährig tätige Gemeinderäte von Bürgermeister Lehmann (li.) ausgezeichnet. Alfons Giner, Eugen Küchler, Micheal Heinermann und Erwin Häufle (v.li.). | Bild: Günther Vasel

Vier Flachen Wein überreichte die Gemeinderätin, sortiert nach persönlichen Gegebenheiten. Sie wünschte dem Jubilar im Namen aller Gemeinderäte Gesundheit und bei aller Aktivität auch Zeit für Ehefrau Sabine.

Verdienste um den Jugendtreff

Es folgten die Ehrungen für die langjährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat. 25 Jahre ist Alfons Giner Mitglied des Gemeinderates. Lehmann hob besonders sein Engagement für den Jugendtreff hervor. Giner sei von Anfang an dabei gewesen und das Bömmle sei mit ihm zu einer Marke im Hegau geworden.

Auf 15 Jahre als Gemeinderat kann Erwin Häufle zurückblicken. Neben seiner aktiven Tätigkeit für die Vereine wie die Freiwillige Feuerwehr und die Musikkapelle Ehingen bleibe immer noch Zeit für die Landwirtschaft, die er betreibe.

Männergesangvereine zusammengeführt

Ebenfalls seit 15 Jahren ist Eugen Küchler im Gemeinderat. Ihm sei es gelungen, die Männergesangvereine Mühlhausen und Ehingen zusammenzuführen. Außerdem, so Lehmann, sei er ein leidenschaftlicher Fan des FC Bayern München. Und quasi als Benjamin ist seit zehn Jahren Michael Heinermann am Ratstisch. Er habe es geschafft, Feuerwehr, Beruf, Familie und Arbeit im Gemeinderat unter einen Hut zu bringen.

Allen gratulierte der Bürgermeister für die Auszeichnung von Gemeindetag und Gemeinde. Engagement, Ehrenamt und Solidarität seien für eine Dorfgemeinschaft wichtige Voraussetzungen. Und der Bürgermeister unterstrich besonders die Funktion der Vereine für eine gesunde dörfliche Gemeinschaft. Der Staat sei nicht in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen. Hier sei Engagement der Bevölkerung gefragt.