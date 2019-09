Die Zeit für Genießer deftiger Gerichte hat begonnen: Im Festzelt in Ehingen wird Bürgermeister Hans-Peter Lehmann morgen um 20 Uhr den Hammer ans Bierfass setzen und das 53. Ehinger Herbstfest eröffnen. Damit geht das traditionelle Fest in die nächste Runde, an den Wochenenden vom 20. bis 22. und vom 27. bis 29. September werden wieder frische Schlachtplatten in allen Variationen geboten. Dazu vielfältige musikalische Unterhaltung für jeden Geschmack, wobei auch Partygänger auf ihre Kosten kommen

Langjährige Traditionen wahren – das bedeutet zünftiger Schmaus in gemütlicher Atmosphäre. Das zählt auch in diesem Jahr. Nach bewährtem Rezept werden die deftigen Speisen zubereitet, viele der Helfer im Kücheneinsatz sind seit Jahrzehnten dabei. Aber das Organisationsteam geht auch mit der Zeit, offen für Neues wurde schon mal die Dekoration aufgepeppt und die Speisekarte den kulinarischen Wünschen der Gäste angepasst und erweitert. „Junge Gäste, die zu den Partynächten an Samstagen kommen, stehen nicht undbedingt auf Schlachtplatte“, sagt Brigitte Gerth. Als Alternative stehen in diesem Jahr auch Flammkuchen auf der Karte. „Die Mischung aus Tradition und Moderne hat sich bewährt“, sagt Vorsitzender Michael Heinermann, das Konzept habe sich seit der ersten Veranstaltung aber nicht geändert.

Für die Musikkapelle Ehingen ist das Fest eine riesige Herausforderung, die nur mit vielen Helfern bewältigt werden kann. „Fast 150 Helfer sind vom Aufbau des Zeltes, an den sechs Festtagen und dem Abbauen etwa drei Wochen lang rund um das Herbstfest im Einsatz. Dabei bringen sich die Jungmusiker und Aktiven, ihre Familien sowie weitere Dorfbewohner ein“, dankt Michael Heinermann den vielen Helfern. Ohne sie wäre ein Fest dieser Größenordnung gar nicht machbar.

Im Laufe der Jahre sei eine Mischung aus Moderne und Tradition gelungen. „Die Kaffee-Lounge soll ruhig modern sein und die Jugend ansprechen“, sagt Brigitte Gerth. Zur äußeren Form kamen auch neue Kaffee-Spezialitäten wie Latte Macchiato oder Cappuccino dazu. Auch das Kuchenangebot wurde erweitert.

Dazu ist musikalische Umrahmung verschiedener Musikvereine geboten und an den Samstagen kann bei den Zeltpartys gerockt werden. Für Party-Rock spricht auch die Band „Dorfrocker“, die weltweit unterwegs ist und nach Auftritten in den USA, Luxemburg und Mallorca am 21. September Station in Ehingen macht.

AusführlichesProgramm: In der unten stehenden Anzeige oder unter http://www.mk-ehingen.de auf der Homepage der Musikkapelle.