von SK

Drei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von über 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 19 Uhr auf der A 81. Eine 18-jährige befuhr mit ihrem Opel laut Polizei die Autobahn von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau auf dem rechten Fahrstreifen und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Hierbei übersah sie einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Chevrolet eines 19-jährigen Mannes, so die Polizei. Bei der Kollision wurden zwei Insassen im Opel leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin im Chevrolet zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, verzichtete jedoch auf eine weitergehende Behandlung.

