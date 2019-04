Auf dem Programm stehen Musiktitel von Abba und Michael Jackson, die "Bohemian Rhapsodie" von Queen und Höhepunkte aus dem Musical "Das Phantom der Oper". Der Titel des Benefizkonzertes "My best off..." kündigt einen Abschied an: Andreas Beck wird als Dirigent der Musikkapelle Ehingen nach 21 Jahren den Stab in jüngere Hände übergeben.

Damit folgt er dem Beispiel seines Vorgängers Edwin Häufle, der wie Beck als Anfang-30-Jähriger begann und die Kapelle 20 Jahren lang leitete.

Beck sagt anerkennend: "Edwin Häufle war mein Vorbild, musikalisch wie auch im Umgang mit Menschen. Unter seinem Dirigat habe ich hier angefangen, er war mein Mentor." Es sei an der Zeit, den Taktstock niederzulegen: "Die Leitung kann ich in gute Hände übergeben, Florian Dold ist ein versierter und talentierter Musiker, Chorleiter und Organist."

Häufle sieht sich nicht als Lehrmeister von Beck, er betont: "Andreas Beck hatte damals schließlich den C3-Dirigentenschein in der Tasche." Ab Mai ist Dold Dirigent, Andreas Beck wird als Musiker in der Kapelle spielen.

So wie es auch bei Edwin Häufle war, der beim Konzert am 27. April für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Musikkapelle Ehingen geehrt wird. Er ist der älteste unter den 83 Musikerinnen und Musikern im Alter von 16 bis 73 Jahren.

Drei Dirigenten aus den eigenen Reihen

Für Michael Heinermann als Vorsitzenden kann ein Dirigentenwechsel gar nicht besser laufen: "Für den Verein ist es Gold wert, einen Nachfolger in den eigenen Reihen zu finden", erklärt er. Florian Dold sei der dritte Dirigent in Folge, der aus der Musikkapelle kommt. Das seien menschlich wie auch musikalisch die besten Voraussetzungen.

Seit zehn Jahren veranstaltet die Musikkapelle Ehingen ein Benefizkonzert zugunsten der Nachsorgeeinrichtung Katharinenhöhe, in dieser Zeit wurden insgesamt 53 000 Euro gespendet. Die Titel für das Konzert "My Best off" wählten die Musiker aus.

Termin: Das letzte Konzert unter dem Dirigat von Andreas Beck beginnt am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen, Einlass 18.30 Uhr.