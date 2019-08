Auf dem Spielplatz am Schwefelgraben in Mühlhausen treffen Markus Schamberger und Bruno Schellhammer vom Narrenverein Käfersieder die Vorbereitungen für die nächsten Spiele, Kinder sind aber keine zu sehen. „Die dont jetzt hurle“, sagt Bruno Schellhammer und zeigt auf den Weg beim Maisfeld, wo rund 20 Kinder farbige Kugeln werfen. „Jetzt die weiße Kugel, ja prima“, lobt Margarete Schamberger einen weiten Wurf, „jetzt kommt Gelb dran.“ Ein faires Spiel, die gelbe Kugel liegt am Schluss.

„Hurlen“ ist schon seit Jahren der Renner im Ferienprogramm der Käfersieder. Das Spiel haben die Narren selbst schon gespielt. Sieger ist die Gruppe, die auf dem Weg zum Ziel die wenigsten Würfe braucht. „Wir teilen die Gruppen in große und kleine Kinder auf, damit die Chancen gerecht verteilt sind“, sagt Markus Schamberger. Während die Kugeln über den Feldweg fliegen, stellt „Spiele-Erfinder“ Bruno Schellhammer schon die Eimer für das nächste Spiel bereit. Dabei müssen jeweils zwei Spieler das Wasser mit einer Suppenkelle von einem Eimer zum nächsten befördern.

Käfersieder beteiligen sich gerne am Ferienprogramm

Seit es das Ferienprogramm in Mühlhausen-Ehingen gibt, sind die Narren der Käfersieder mit einem Angebot dabei. Für Schamberger und Schellhammer gehört der Termin jährlich dazu, es sei im Interesse des Vereins, den Kindern in den Ferien etwas zu bieten. Und sie machen es gern. „Viele fahren in den Ferien gar nicht weg und es ist schön, wenn hier vor Ort etwas geboten wird“, meint Bruno Schellhammer. Tipps holen sie sich bei Monika Münnich und Claudia Heilig, den Leiterinnen der Kindergruppe.

Spiel und Spaß steht bei den Narren nicht nur in den Ferien auf dem Programm. In der Kindergruppe treffen sich ein Mal monatlich Kinder ab sieben Jahre, die dort auch alles über die Bräuche der Fasnacht lernen und praktizieren. Und sich gemeinsam auf die Umzüge und Narrentreffen vorbereiten. Was das betrifft, ist Bruno Schellhammer ein alter Hase – er ist seit dem ersten Narrentreffen 1963 bei den Käfersiedern.