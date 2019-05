Die Freie Wähler Vereinigung (FWV) und die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) gehen als Sieger der Gemeinderatswahl in Mühlhausen-Ehingen hervor, wie die Auswertung der Gemeinderatswahlen vom Sonntag ergab. Beide Fraktionen konnten im Vergleich zur Wahl 2014 je einen Sitz dazugewinnen. So sind die FWV und die UWV im neuen Gremium jeweils mit vier Sitzen vertreten.

Mühlhausen-Ehingen So hat Mühlhausen-Ehingen gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

CDU und SPD büßen Mandat ein

Ein Mandat verloren hat indes die CDU. Die Christdemokraten büßen einen Gemeinderatssitz ein und stellen im neuen Rat nur noch vier anstatt bisher fünf Mandatsträger. Damit kommt es in der Hegauer Doppelgemeinde auch zu einer Art kommunalpolitischer Wachablösung, denn 2014 und 2009 stellte die CDU jeweils die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Diesen Platz muss sich die CDU nun mit der FWV und der UWV teilen. Alle drei Fraktionen kommen auf die gleiche Anzahl an Stadträten. Die SPD muss ebenfalls einen Sitz räumen und stellt nun zwei anstatt drei Stadträte. In Zahlen: Die CDU kommt auf 33,8, die FWV auf 26,9 die UWV auf 26,7 und die SPD auf 12,6 Prozent.

Sechs neue Gemeinderäte

Auch in Sachen Frauenquote legte die Hegauer Doppelgemeinde eine gehörige Schippe im Vergleich zur Wahl von 2014 drauf: Mit Brigitte Ammelounx (CDU), Tina Beising und Michael Merk (beide FWV), Christoph Schmal und Martina Walther (beide UWV) sowie Nadia Kiefer (SPD) haben nicht nur sechs neue Stadträte den Sprung ins Gremium geschafft, in Mühlhausen-Ehingen hat sich die Anzahl an weiblichen Mandatsträgerinnen mit der Wahl am Sonntag vervierfacht. Im bisherigen Gemeinderat war Monika Dietrich die einzige Frau.

Brigitte Ammelounx (CDU). Bild: CDU | Bild: SK

Alfons Giner (CDU). Bild: CDU | Bild: SK

Tassilo Deuer (CDU). Bild: CDU | Bild: SK

Klaus-Peter Minge (CDU). Bild: CDU | Bild: SK

Mit Brigitte Ammelounx schaffte es nicht nur ein neues weibliches Gesicht in den Sitzungssaal des Rathauses. Die CDU-Stadträtin erhielt mit 1632 Stimmen gleich die zweitmeiste Anzahl. Ihre arrivierten Kollegen Alfons Giner und Tassilo Deuer kamen auf 1410 beziehungsweise 1378 Stimmen. Komplettiert wird das CDU-Quartett von Klaus-Peter Minge (983).

Michael Heinermann (FWV). Bild: FWV | Bild: SK

Martin Veit (FWV). Bild: FWV | Bild: SK

Tina Beising (FWV). Bild: FWV | Bild: SK

Michael Merk (FWV). Bild: FWV | Bild: SK

Gleich eine Doppelsitze brachte der Wahlsonntag bei den Freien Wähler hervor: Auf Michael Heinerman und Martin Veit entfielen mit 1378 exakt die gleiche Anzahl an Stimmen. Tina Beising (1374) und Michael Merk (674) heißen die beiden anderen FW-Vertreter.

Erwin Häufle (UWV). Bild: UWV | Bild: SK

Eugen Küchler (UWV). Bild: UWV | Bild: SK

Christoph Schmal (UWV). Bild: UWV | Bild: SK

Martina Walther (UWV). Bild: UWV | Bild: SK

Den Stimmsieger der Wahl in Mühlhausen-Ehingen stellt die UWV mit Erwin Häufle (1692 Stimmen). Er wird im künftigen Gremium von Eugen Küchler (1127), Christoph Schmal (953) und Martina Walther (665) unterstützt.

Klaus Mühlherr (SPD). Bild: SPD | Bild: SK

Nadia Kiefer (SPD). Bild: Christoph Deuer | Bild: Christoph Deuer

Ähnlich dem bundesweiten Abschneiden bei den Kommunalwahlen sank auch die SPD in der Gunst der Wähler. Mit Klaus Mühlherr (837) und Nadia Kiefer (803) schafften es nur noch zwei Sozialdemokraten in den Gemeinderat.

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 59,2 Prozent und damit deutlich über dem Wert der Gemeinderatswahl von 2014. Damals gingen lediglich 46,7 Prozent der wahlberechtigten Bürger an die Urne.